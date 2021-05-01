印度單日確診破40萬無疫苗可打 美專家建議鎖國數週

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）新一波印度新冠疫情來勢洶洶，過去十天每日來不斷刷新自己前一天所創下的確診紀錄，昨（30）日更成為首個單日新增病例破40萬例的國家。然而原定今日開放施打疫苗卻因短缺延後，美專家更直言應當鎖國數週。

印度昨天單日新增新冠病例高達到40萬8331例，再次刷新全球單日新增病例紀錄，至今該國已累積1915萬餘例確診，僅次於美國。單日死亡人數超過3500人，累計死亡人數已超過21萬人。然而醫學專家表示，實際數字可能比官方統計數字高出5到10倍。

路透社報導，儘管印度是世界上最大的疫苗生產國，但現在卻面臨疫苗短缺的窘迫--這破壞當局宣布從今日（週六）開始加強和擴大免疫接種的計劃。

孟買當局便表示，接種中心將關閉三天，而德里的首席部長Arvind Kejriwal告訴市民，由於劑量尚未到達，週六不要去接種。印度矽谷邦加羅爾所在的卡納塔克邦，也推遲了原定於週六開始新的成人疫苗接種活動。而擁有諾大14億人口的印度，只有約9%的人接種過一劑。

「印度快報」（Indian Express）專訪美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID ）院長佛奇（Anthony Fauci），他表示，幾個禮拜的全國封鎖，可能對印度失控的疫情產生重大影響。政府可在封鎖期間，獲取氧氣、藥物和個人防護裝備。

佛奇指出，印度迄今僅2%的人口完整接種兩劑疫苗，印度政府應盡可能多為民眾施打疫苗。他也建議印度動員部隊配送疫苗，同時建立緊急臨時醫院照顧病患。

此外佛奇更呼籲世界各國對印度伸出援手。包括美國和台灣在內，約40個國家和地區實際幫助印度解決醫療物資缺乏危機。台灣將運送150台製氧機到印度，並持續收購、製造製氧機來救援印度。

印度過去曾嚴格封鎖，然而重創經濟的後果使得印度中央與地方政府在第二波疫情來襲時，有所顧忌而未及時採取嚴格、全面的行動。加之政府忽略疫情的嚴峻凶險，又違背醫學建議而未禁止大型選舉集會和宗教活動，執法不力以致上不行下不效，甚至爆發300人逃出機場拒絕受檢的荒唐事跡。

如今疫情持續惡化，印度醫療體系全盤崩潰，黑市醫療物資漫天要價，民眾空等醫療資源坐以待斃，確診與死亡人數日攀新高，印度政府面對的，是益發嚴峻的考驗。