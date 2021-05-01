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印度疫情惡化、全國搶打新冠疫苗　庫存將見底•接種亂象叢生

印度本是全世界最大的疫苗生產國，現在卻面臨疫苗與施打人數皆不足的窘境。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/05/01 17:00
印度疫情嚴重, 美國將提供氧氣瓶 (圖), N95口罩與快篩試劑等醫療物資, 由美國空軍運往該國 (美聯社)

印度疫情嚴重, 美國將提供氧氣瓶 (圖), N95口罩與快篩試劑等醫療物資, 由美國空軍運往該國 (美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於之前對國內新冠肺炎疫情過度樂觀，印度現在正承受確診病例、死亡人數遽升的苦果，而雖然1月就已經開始施打疫苗，這個全世界最大的疫苗生產國，卻面臨疫苗與施打人數皆不足的窘境。

本來印度預計要在7月前替2.5億人施打疫苗，由於情況有變，在全國逐漸淪陷於疫情之際，這個擁有14億人口的大國中，只有大約2600萬人完成了施打，另有1.24億人僅完成施打第一劑，雖然已經全面停止疫苗出口，國內的疫苗存量卻逐漸見底，短時間內也難有新的補給。

由於印度將在今(1)日開放6億劑的疫苗施打，周三當成千上萬的印度人試著在政府的網站CoWin上登記施打疫苗時，由於人潮一瞬間湧入，造成網站癱瘓無法使用，網站卡住讓一次性驗證碼(OTP)不斷重新寄送至申請者手機，#WaitingForOTP的標籤甚至在印度推特上了熱門。

然而，即使成功通過了申請，也沒有疫苗中心可以提供服務，而大幅落後的施打進度，也讓原本就比較脆弱的年長者，必須跟新開放申請與施打的6億人爭搶名額，還沒有施打或是僅施打一劑的人，現在趕在庫存完全見底前，徹夜在施打中心前排起長長的隊伍。

而中央政府的無力，也讓印度成為第一個將疫苗購買權下放到地方政府甚至是私人醫院的國家，中央可以以大約2美金一劑的價格從藥廠獲取大約50%的疫苗，但是因為開放時間突然，28個邦政府完全無法談好適宜的價格，只能以兩倍的價格購買，私人醫院的價格則翻了8倍。

現階段印度的計畫是讓中央完成接種大約4.4億45歲以上國民，並讓地方負責18歲至44歲者，前者大約需要6.15億劑疫苗，後者則須12億，如果要達成足以群體免疫的70%接種率，就需要8.7億劑。

這還不包含會被浪費掉的劑量，代表著實際需要劑量更多，且印度需要一天施打350萬劑才有可能達成，現在實際的接種速度卻僅有每天100萬劑，不到三成，現在的供給也完全不夠，要提升產能也要時間。

馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra)的衛生局長Mahesh Zagade指出，如果A計畫無法解決問題，那就要準備B計畫，不過現在B計畫究竟在哪，似乎也沒人知道。
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疫苗
疫情
接種

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