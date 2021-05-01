為何不推薦水果餐減肥？　小心營養失衡復胖更快

【健康醫療網／記者林渝樺報導】吃水果減肥，很可能會營養不良，一旦恢復正常飲食，還容易復胖！根據克里夫蘭醫學中心，營養學家凱特·帕頓（Kate Patton）醫學博士說，水果減肥是目前限制性最強的飲食之一，他認為身體運作需要好的營養物質，不建議以水果來替代主食的減肥方式，比較建議像地中海飲食能夠長期堅持的飲食方式。

水果飲食比例 占飲食中25-30%

水果中富含天然糖及維生素和抗氧化劑，包括維生素C和β-胡蘿蔔素。有一些研究表明，水果可減少罹患癌症和其他慢性疾病的風險。一般來說，適度的水果對身體來說是健康的，尤其是想要改善飲食健康時，通常會增加水果的攝取量，甚至以水果當成是代替薯條或餅乾的好物。雖說水果好處多，但必須均衡飲食，他建議應將水果攝入量控制在飲食的25%到30%內，掌握好飲食分量。

為何不推薦水果減肥？ 長期潛在6種問題

水果減肥法短期也許可減輕體重，但長期來說，如果以水果替代主食的飲食很可能會限制其它飲食攝入，並且引起一些健康問題：

1. 體重增加：儘管有些人食用水果而減肥，但是水果富含天然糖，過量會增加體重的危險。

2. 糖尿病：進食過多水果中，很可能會導致血糖起伏大，這對於糖尿病的人來說是危險的。

3. 蛀牙風險：水果中的高糖含量也會使你處於蛀牙的高風險中。例如蘋果像糖果或蘇打水一樣具有腐蝕性。例如橘子，酸性高也會腐蝕牙釉質。

4. 營養缺乏：若是以水果為主食，長期會缺乏維生素B12、鈣、維生素D、碘和omega-3脂肪酸等營養物質的失衡，這會導致貧血、疲倦、嗜睡和免疫系統功能障礙，甚至失去肌肉等問題。

5. 難以抑制的渴望：如果餐餐都只吃水果，長期限制飲食，往往到最後會造成難以抑制的渴望，很容易引起飲食失調，只要恢復正常飲食，還容易變得復胖。

6. 飢餓模式：以水果當主食時，單一的飲食，身體也會抗議，不僅會減少每天必需攝取的維生素、脂肪和蛋白質，使身體陷入飢餓模式，當身體感到飢餓時，為節省身體能量，將降低新陳代謝，讓瘦身效果處於停滯狀態。

開始節食前 諮詢醫生飲食計畫

在開始任何新的飲食或營養計劃前，Patton博士建議與醫生交談或與營養師詳談，討論你的目標和生活方式，他們可以幫助你共同製定一項飲食計劃，以便長期堅持下去。

參考資料：The Fruitarian Diet: Is It Good or Bad For You?

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49876

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