遭遇職業病、職業傷害怎麼辦？ 專家告訴你有哪些管道可協助 遭遇職業病、職業傷害怎麼辦？ 專家告訴你有哪些管道可協助

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名40歲女性，在擔任作業員工作約半年後，開始有右手腕疼痛症狀，後因工作量加重，更痛到無法做下去，到成大醫院職業醫學科門診就醫時，擔心不知該如何向雇主請假？詢問若診斷為職業病，是否對雇主或自己造成影響？能否申請相關補助？後續又是否可從事原職務，或需離職換工作？

職傷防治中心 協助第一線職災

成大醫院職業傷病防治中心專案經理人兼個案管理師謝佳莉表示，防治中心是由勞動部職業安全衛生署委託辦理，有專業的職業醫學科醫師及個案管理師，協助勞工進行職業傷病診斷，瞭解職業傷病診斷流程，提供職災相關法令與權益諮詢。

此外，必要時，可以透過工作現場訪視，協助勞工進行暴露資料蒐集；在職業傷病診斷後，提供以職災勞工為中心的共享決策，視個別需要協助取得職災補償與申請勞保給付，由醫師評估在合理休養期間提供早期復配工建議。

主動查看職傷個案 提供多元諮詢管道

謝佳莉個管師指出，職業傷病防治中心也會主動發掘疑似職業病個案，協助職災勞工盡早到職業醫學科門診進行復配工管理，由個管師定期追蹤關懷，給予復工協助，必要時轉介工作強化中心和勞政單位等職災資源，以提供職能復健、職業重建、社會支持等服務，從發生傷病到復工，期間不間斷給予支持與幫助，讓職災勞工進入成大醫院醫療系統可立即得到妥善且完整地連續性照顧。

跨單位合作 建立良好轉介機制

謝佳莉個管師也提到，南區職業傷病防治中心為能在第一線協助職災勞工，積極在院內與急診、骨科、外傷科等重點病房，院外與事業單位、職業工會、勞工局等單位皆建立良好的合作與轉介機制。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49863

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