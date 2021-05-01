以色列「篝火節」驚傳踏死45人 外交部：慰問並願提供協助

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）4月29日以色列舉行猶太教「篝火節」（Lag B’Omer）朝聖活動驚傳嚴重推擠踩踏意外，造成至少45人死亡150人受傷。

為慶祝一年一度猶太教篝火節，十萬民眾聚集以色列北部莫蘭山（Mount Meron），這是當地自新冠肺炎疫情開始以來，最大型的宗教活動。去年篝火節因疫情影響停辦，今年全國已有超過半數民眾施打兩劑疫苗，故活動照常舉行，不料卻發生重大踩踏意外。

外交部表示，第一時間請我國駐以色列代表處向以國政府表達哀悼部長吳釗燮在蔡英文總統指示之下，已於昨（4月30日)致電以色列駐臺北經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）向以色列政府、罹難者家屬及受傷民眾表達誠摯哀悼及慰問，並且也向對方表達若有需要，台灣樂意提供所需協助。以色列政要及各界對台灣及時送暖情誼表示感謝。

BBC報導，本次篝火節活動原定僅開放1000人參加，然而十萬信眾蜂擁而至，塞滿山路。儘管警方出動管制，仍不幸發生意外。當地媒體最初引述警方說法，指事故是因為觀眾看台倒塌所致，但救援部門澄清，看台倒塌是踩踏意外造成，並非事故發生原因。

有目擊者表示事發突然，有人跌倒，而後變成互相踩踏的悲劇。本起意外事故中，最年輕的兩名死者，分別為九歲和十四歲。有一名罹難者已下葬。

《耶路撒冷郵報》報導，總統李佛林（Reuven Rivlin）則在星期五下午點燃45根蠟燭悼念死者，他表示，「這是艱難而傷痛的一天，這起悲劇讓人心碎。」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容事件是「嚴重災難」。