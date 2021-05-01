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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(５月1日）表示，台灣新增1例本土COVID-19確診病例(案1133)，為案1102華航貨機機師之同住家人。



指揮中心說明，案1133為本國籍未滿5歲男童，近期無出國史，今(2021)年4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。個案家庭接觸者2人，延長居家隔離日期至5月15日。



指揮中心統計，截至目前國內1132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。



指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例 為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲

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