【境外移入再增3例】案1131檢疫期後自費採檢確診 在臺期間無症狀

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例 （來源：翻攝自YouTube） 中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例 （來源：翻攝自YouTube）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓（案1130、案1132）及印尼（案1131）入境。

指揮中心新聞稿指出，案1130為菲律賓籍40多歲男性漁工，今（2021）年4月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值34）。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1131為本國籍40多歲男性，去（2020）年12月至印尼洽公，於今年3月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫，4月12日檢疫期滿後返回住家；因預計再次出國，4月30日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值36；住院後採檢核酸檢驗及血清抗體皆陰性）。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者4人，其中3人列居家隔離，餘1人列自我健康監測對象。

指揮中心指出，案1132為本國籍40多歲男性，去年3月至菲律賓工作，並於今年3月13日至19日間陸續出現喉嚨癢、發燒、畏寒等症狀，3月20日在當地檢出COVID-19陽性，並於4月11日及12日兩次採檢皆為陰性。個案4月15日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月30日檢疫期滿前往醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33）。個案在臺期間無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，就醫採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

據指揮中心統計，截至目前國內累計208,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含206,137例排除），其中1,132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。