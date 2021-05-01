更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險

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台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例 為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲

更新時間: 2021-05-01 14:45

首次發稿: 2021-05-01 14:04

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)諾富特華航桃園機場飯店出現多名主管、員工染疫，內部員工向媒體爆料指出，染疫的房務主管即便有症狀仍上班、參與跨部門在地下一樓召開的會議，有時甚至連口罩都沒戴好。

指揮中心說明，針對諾富特確診員工案1129之活動史，因曾到過嘉義，相關接觸者共10名，其中6人核酸檢驗陰性，其餘檢驗中。據悉與案1129接觸之中正大學師生、嘉義某民宿老闆等6人，都已入住防疫旅館。當天案1129等人係開車出遊，未搭乘大眾交通工具。

指揮中心5.1公布案1129諾富特飯店確診員工足跡如上 (YouTube截圖)

諾富特飯店員工爆料染疫主管沒戴口罩，才釀多人染疫。指揮中心指揮官陳時中今天（５月１日）表示，每個人多少都有疏忽，沒必要再責怪誰，強調下週起會對防疫旅館做總體檢，防類似事件重演。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午陪同行政院長蘇貞昌視察防疫團隊，陳時中會後接受媒體聯訪時表示，未來會更加落實防疫規定，已經到位的措施會更加落實。

陳時中坦言，每個人多少都有疏忽的時候，如今沒必要再來怪誰沒戴口罩，目前所有員工都已送至集中檢疫所並完成採檢，一共找出4名陽性確診個案，地下一樓的場地已經過環境採檢，結果均為陰性，這兩天會對房間再擴大進行環境採檢，盼儘早釐清感染源。

陳時中說，為了避免防疫漏洞，下週起將對所有防疫旅館進行總體檢，要求加強管理員工健康管理、了解自我防護是否落實、旅館防疫動線是否做好等。

至於這次疫情是否比衛福部桃園醫院群聚案來得嚴重，陳時中指出，目前還難下定論，桃園醫院群聚案共有21人確診，這次華航事件則有18人在國內確診、1人在國外確診，以規模來說難以斷定。

另外，嘉義縣長翁章梁今貼文 (如下) 指出，中正大學師生、嘉義某民宿老闆等6人與確診者接觸一事，6人都已入住防疫旅館；嘉義縣衛生局進行病毒喉頭採檢結果，6人都呈現陰性。

嘉義縣長翁章梁 Weng Chang-Liang臉書截圖

中央社引述陳時中說， 案1129（諾富特飯店60多歲房務部女員工） 確實曾經到嘉義，當時接觸到的人員以及3名中正大學師生、1名講師檢驗結果均陰性；外傳前行政院長江宜樺也曾到中正大學授課，陳時中則說，江宜樺不會有染疫風險。

中正大學昨發布緊急公告如下:

2021-04-30 【110/04/30防疫小組緊急重要公告】 今天(30日)傍晚本校接獲衛生單位來電表示，本校有與確診者近距離接觸者，目前已進行居家隔離，期盼居家隔離者平安健康地度過檢疫期。



因應上述疫情狀況，本校啟動防疫機制，處置方式如下：

1. 針對居家隔離個案過去一週活動地點，立即進行全校消毒機制。

2、居家隔離的課程改採遠距教學，教務處將統一公布相關課程資訊。

3、開始啟動全校量測體溫與全校戴口罩策略。

4、全校師生均要進行自主監測14天(即日起至5/14止)。若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報並轉知衛保組(分機12345)。



上述處置統一從即日起至5月14日止為期2週，在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，希望各位師生同仁能共同努力防疫，確保大家健康與平安。 發布時間 / 2021-04-30 21:45:50 資料來源 / 衛生保健組

江宜樺也在社群網站臉書貼文說，一早就接到許多簡訊，非常感謝朋友們關心，他平安無事，會遵照學校規定，改採線上教學2週，注意自己健康狀況；這波疫情較猛，希望大家能保持平安健康。