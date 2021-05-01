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美國情報總監憂改變台海戰略恐激怒中 外交部：攜手美方促進和平

外交部發言人歐江安表示我國對區域國家受中國近日威脅感同身受，並將攜手美國維護區域穩定與和平。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/01 12:03
美國國家情報總監海恩斯憂改變台海「模糊」戰略恐激怒中國，影響美國全球利益 （來源：美聯社）

美國國家情報總監海恩斯憂改變台海「模糊」戰略恐激怒中國，影響美國全球利益 （來源：美聯社）

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4月29日於聯邦參議院軍事委員會的聽證會表示，美國若改變對台「戰略模糊」政策，恐被中國視為「嚴重破壞穩定」。外交部昨（4月30日）回應將與美國攜手合作，促進區域和平穩定。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）4月29日出席聯邦參議院軍事委員會一場聽證會，討論全球威脅。期間民主黨籍軍委會主席利德（Jack Reed）就美國對台策略改變之可能提問，海恩斯表示，若美國一反對台「戰略模糊」政策，中國恐將之視為「破壞區域穩定」，促使中國進一步「挑戰美國在全球利益」等。她也提及，香港的現況讓台灣獨立的意向更堅定。

柏瑞爾則指出，不知中國領導人是否已決定或何時要統一台灣，中國對台灣侵擾頻仍，是美國需因應的重要核心議題。

 外交部發言人歐江安在聲明中回應，近期中國軍機擾台，並且在海域屢屢挑釁的作為已經破壞現狀並加劇區域緊張情勢，身處中國野心擴張的最前線的台灣，對近期區域國家所面臨的安全壓力及侵略威脅「感同身受。」

發言人強調，美國拜登政府上任展現對台灣的強勁支持，多次重申「堅若磐石」的對台承諾。台灣將持續與美方攜手合作，進一步強化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

近來中國動作頻繁，在我方海、空領域上屢次進探，美國對台策略一貫以「模糊」應對。拜登上任後以來，雖重申「磐石」承諾，並派遣特使團來台，然29日拜登在首次國會聯席演說上，展現對中國的「歡迎競爭但不衝突」的外交態度，對台海關係並未有更多著墨與保證。至於已卸任的美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）上月曾示警台灣6年內中國恐武力犯台的言論，在此次聽證會上海恩斯拒絕公開評論。 
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