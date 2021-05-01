Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

憂新冠疫情 美國對印度實施旅遊禁令下週二生效

拜登簽署旅遊禁令，於下週二起，禁止過去14日曾到過印度的外國人入境美國。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/01 10:54
白宮發言人莎琪（美聯社圖片）
美國宣布下週二（4日）起，對疫情失控的印度實施旅遊禁令（來源：美聯社／檔案照片）  

白宮發言人莎琪（美聯社圖片）

美國宣布下週二（4日）起，對疫情失控的印度實施旅遊禁令（來源：美聯社／檔案照片）  

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）印度新冠疫情肆虐，醫療體系崩潰，單日確診人數已突破38萬人。美國於週五（4月30日）晚間宣佈對印度實施旅遊禁令，由下週二起正式生效。

美聯社報導，有鑑於印度的新冠病毒確診暴增，加之有多種變種病毒傳播的潛在危險，拜登政府決定由下週二（5月4日）起，禁止過去14日曾到過印度的外國人入境美國。華府發言人莎琪（Jen Psaki）表示，此一決定是基於美國疾病管制中心（CDC）的建議。

拜登簽署一項公告，禁止在過去14天內去過印度的外國人入境，惟合法永久居民、美國公民的配偶和近親屬等不受限制。他在公告中也列舉了該病毒及其變種的傳播情況。

拜登在公告中表示，「CDC根據公共衛生和科學專家的工作建議，這些變種的特點令人擔憂，這可能使它們更容易傳播，並有可能降低一些疫苗提供的保護。」

路透社報導，公告中指出，印度佔全球新病例的三分之一以上，「需要採取積極措施，保護公民健康不受從印度來的旅行者的影響。」

拜登在一月份針對南非簽署過類似的旅遊禁令，也對去過巴西、英國、愛爾蘭與其他開放邊界的26個歐洲國家的非美國公民實行禁令。中國與伊朗也在禁令名單上。

印度駐華盛頓大使尚未就此禁令做出回應。

印度在週五宣佈，單日新增386,452確診病例，近3500人死亡，總確診人數已突破1880萬，僅次於美國。而專家學者認為，實際確診與死亡人數遠超過上述統計。全球多國紛紛向印度伸出援手，台灣本週也將運送150台製氧機到印度。 

印度新冠疫情肆虐，政治人物無視科學根據反而大舉造勢，宗教聚集活動也並未被禁止更讓疫情雪上加霜。面對每日不斷刷新的確診與死亡人數，醫療體系全盤崩潰無法應付龐大的就醫需求，黑市提供的氧氣、藥物漫天要價仍遭搶購一空，無助的印度民眾於街頭大排長龍等待匱乏的醫療資源，跪求氧氣與床位的報導更是屢見不鮮。

然而死亡人數不斷攀升，堆積如山的病人屍體連停車場都成為臨時停屍間， 民眾更向市府反映要砍公園樹木來支援屍體焚燒，掘墓工人亦不分日夜工作，如此慘象，堪稱人間煉獄。 
印度
新冠疫情
新冠肺炎
旅遊禁令
美國

相關新聞

【更新】印度疫情崩潰工廠仍開•台灣企業幹部膽顫心驚　世衛組織WHO：全球至少17國現印度雙重變種病毒
【更新】印度疫情崩潰工廠仍開•台灣企業幹部膽顫心驚　世衛組織WHO：全球至少17國現印度雙重變種病毒
2021/04/30 16:22
機師染疫延燒！台灣華航取消北美12來回航班　15日前停飛洛杉磯、舊金山、溫哥華三地
機師染疫延燒！台灣華航取消北美12來回航班　15日前停飛洛杉磯、舊金山、溫哥華三地
2021/04/30 10:46
經濟學人稱台灣為「地球上最危險的地方」　美國憂2027年毀滅性戰爭開打
經濟學人稱台灣為「地球上最危險的地方」　美國憂2027年毀滅性戰爭開打
2021/04/30 10:15
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
2021/04/29 17:56
象徵高於實際？ 拜登國會演說２女性入座寫下美國歷史
象徵高於實際？ 拜登國會演說２女性入座寫下美國歷史
2021/04/29 17:50

更新時間 : 2021-05-01 19:04 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號