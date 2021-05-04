〈時評〉台灣警察柿子挑軟的吃？

長期以來，民眾對「法官可公正公平審理、判決刑案」的不滿意度，大概都超過六成；對「檢察官犯罪偵查工作」的不滿意度在五成左右；站在執法第一線的警察，其維護治安工作的不滿意度只有一成多，完勝檢察官與法官！

當然，警察除暴安良的表現得到民眾高度肯定，絕不表示已無改進的空間。像將「盜」挖豐原巿公所栽種路邊兩株波斯菊（價值兩元）的婦人以現行犯逮捕，並上手銬腳鐐偵訊達七小時之久，合法是合法，卻難免予人小題大作之譏！

像警察在中壢火車站後站，攔下路過的詹姓女子，以「神情緊張」、「我沒看過妳」為由，要詹女出示身分證件進行臨檢，遭拒後，又將詹女試圖錄影自保的手機奪走，在詹女不服的一句「你這樣真的很蠢」後，慘遭三名員警以妨害公務現行犯身分上銬押回派出所，經9小時手銬加腳鐐的折騰才脫身。這些警員在給詹女安上妨害公務的罪名之前，自己一開始以「神情緊張」、「我沒看過妳」做為攔檢的理由，符合路邊攔檢的法條嗎？站得住腳嗎？

退一步言，如果警方動不動對手無寸鐵的市井小民手銬腳鐐伺候是「必要之惡」，那底下的三個對照組又如何自圓其說？

（一）長期在台北101攻擊法輪功學員、觀光客及路人甚至警察，暴力攻擊、辱罵採訪記者，嗆聲「信義分局（長）換10個都沒有用啦！」的愛國同心會成員，有遭現場警察一擁而上，上手銬押回警局偵訊嗎？

（二）2017年1月8日，在時代力量邀請香港立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等人來台灣出席的論壇活動會場外，有20多名愛國同心會成員鼓譟叫囂，其中更有3人非但不願配合警方的身分查證，還朝警員大罵「警察奴才」，警方並未將此3人上銬押回警局偵訊，而是將3人當場實施保護管束，直到論壇結束。

嗚呼，對中壢警員吐嘈一句「你這樣真的很蠢」，比嗆聲北市「信義分局（長）換10個都沒有用啦」、比朝北市警員大罵「警察奴才」更羞辱人嗎？

（三）今年4月16日凌晨2時，北市警松山分局楊姓體技教官酒後與人口角衝突，至少有十名黑衣人順勢追進中山分局中崙派出所後，又是叫囂、又是拿椅子砸值班台電腦的，警方非但沒有以現行犯對黑衣人賞以手銬腳鐐，事後，楊員還和對方相互致歉、握手言和，相關的監視器敏感畫面也被單位主管「不小心」刪除掉，只能說，警察與黑衣人，好一副一家親的溫馨畫面！

最後，吾人想問的是：警察對市井小民小題大作、對暴力分子大題小作，不怕民眾質疑是欺善怕惡嗎？柿子挑軟的吃，如何建立執法的公信力？

（作者為新竹教育大學退休副教授）