五一假期全台灣晴到多雲 僅宜花東及山區有零星降雨

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導） 中央氣象局資料顯示，五一勞動節週末全台晴到多雲，僅東部與山區零星陣雨，惟需注意日夜溫差大，中南部地區及金門、馬祖地區有局部霧，搭機往來外島多留意航班資訊。

中央氣象局資料顯示，週六（１）日天氣穩定，全台各地及外島大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨，需注意日夜溫差大。週日（２）日宜蘭、花蓮及台東地區午後有局部短暫雨，其他地區及外島為多雲到晴。另，週六、日中南部地區及外島易有局部霧，可能影響能見度，搭機往來外島多留意航班資訊。

周六全台早晚溫差高達15度，北部氣溫在18至33度之間，中部19至32度，南部20至32度，東部18至32度，早出晚歸民眾注意多添加衣物，避免著涼。周日北部氣溫在20至30度之間，中部21至31度，南部22至33度，東部22至29度。因一股東北風稍增強，在宜蘭花東地區午後有雨，其它縣市降雨機率低。

氣象局長鄭明典今早於臉書表示，受到些許高壓迴流偏南風影響，週六中午稍悶熱。

天氣風險公司則表示，晴朗炎熱天氣會持續至下周二，期間高溫上探32度，提醒民眾注意防曬喝水，並注意節約用水，畢竟5月梅雨降雨情況仍不樂觀。