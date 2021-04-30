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震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最

塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」國際巡迴首站台北登場，來自藝術家罹癌後對生命的體悟，透過裝置毛線纏繞反映內心焦慮。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/04/30 18:42
塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」國際巡迴首站台北登場，來自藝術家罹癌後對生命的體悟，透過裝置毛線纏繞反映內心焦慮。(圖/台灣英文新聞_...

塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」國際巡迴首站台北登場，來自藝術家罹癌後對生命的體悟，透過裝置毛線纏繞反映內心焦慮。(圖/台灣英文新聞_...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」國際巡迴首站台北登場，來自藝術家罹癌後對生命的體悟，透過裝置毛線纏繞反映內心焦慮。

日本當代藝術家塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」（The Soul Trembles），國際巡迴首站台北市立美術館（北美館）亮相，先前曾於日本東京森美術館（Mori Art Museum）展出吸引66萬人參觀，此次帶來大型裝置、繪畫、錄像等近百件作品，由森美術館館長片岡真實（Mami Kataoka）策劃。

塩田在大阪成長至24歲，現居柏林也將近24年，先後師從行為藝術先驅瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramovic），以及德國藝術家瑞貝卡．霍恩（Rebecca Horn），受到波蘭纖維藝術家瑪格達蓮娜．阿巴卡諾維奇（Magdalena Abakanowicz）啟發。

震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最
今（30）日記者會上，台北市長柯文哲、藝術家塩田千春本人(中)、北美館館長王俊傑(左)、日本台灣交流協會廣報文化部長村鳩郁代等皆出席，並透過視訊連線策展人片岡真實和媒體對談。(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)

創作以數不清紅色、黑色、白色毛線纏繞，探討死亡、生命、靈魂等不確定性，尤其自前年癌症復發後，她將難以言喻的病痛折磨，及內心說不出的痛苦糾葛，透過線條在空間作畫，如同一絲絲的情緒蔓延，仿佛將觀者吞噬。

塩田說，當初接受森美術館展出邀約後，隔天醫生宣告癌症她復發了，「第一次覺得死亡離我近，原來我的生命是有限的，這件事對我影響很大，我不斷地在思考，當我的肉體消失之後，我現在的思想會到哪去？所以這次展覽是在這種狀態下規劃，但也因為這狀況讓我更想活下去。」

塩田透露，癌症發現的時候是第三期，也有轉移現象，經歷手術及抗癌藥物治療的時候，覺得自己好像被放在輸送帶上，身體跟靈魂是分開的，而之後的創作也更專注連結身體跟想法的表現。

此次展出的「去向何方」、「不確定的旅程」等巨幅裝置，使用不同顏色的毛線及物件繞滿展間，打造沉浸室展出讓觀眾穿梭其中，藝術家說，平面繪畫難以滿足創作，所以她開始嘗試裝置使用線條纏繞，而如同血液的紅線代表牽起人類姻緣的作用，純潔的白色常見於葬禮則代表失去。

塩田活躍於各大美術館及畫廊，也參與許多國際展覽如雪梨雙年展、基輔雙年展和橫濱三年展等，更是2015年第56屆威尼斯雙年展日本館的代表藝術家，至今總共參與了三百場以上的展演活動。

此次，將展至8月的「顫動的靈魂」呈現塩田25年來超過100件觸動人心的創作，以下精選出三件代表性的裝置藝術，一起來看看吧！更多詳情請前往北美館官網查詢。

去向何方？

震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最

展覽由一艘艘懸吊半空中、以白線細密纏繞的船列所組成的《去向何方？》（Where are we going?）揭開序幕，導引觀者踏上探索的路途(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)

不確定的旅程

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《不確定的旅程》（Uncertain Journey）以滿佈300平方公尺空間、糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態，映照出藝術家內心世界(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)

靜默中

震撼！塩田千春罹癌對生命體悟反思存在　國際巡迴首站台北展出創作生涯之最
《靜默中》（In Silence）來自於藝術家童年記憶中一場大火後棄置現場的焦黑鋼琴，千絲萬縷的黑線串起寂靜卻清晰的記憶與感受(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)
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