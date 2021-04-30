更新【足跡公布】台灣4/30新增3例本土COVID19個案 皆機場防疫旅館諾富特員工

更新時間: 2021-04-30 17:43
首次發稿: 2021-04-30 14:29
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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增3例本土COVID-19確定病例(案1127至案1129)，皆為機場防疫旅館:諾富特飯店員工。
指揮官陳時中指出，因為包括昨天確診的飯店主管(案1120)在內，目前累計已有4個案例，證實這的確屬於飯店群聚案例。至於關聯性, 則需檢驗基因序列來釐清。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，未來將關注新增的諾富特員工，病毒序列若有結果是很重要的參考資料，會將華航染疫機師病毒定序結果與飯店員工資料比對，將是釐清華航機師與飯店疫情關鍵。
此外今(30)日國內還新增4例境外移入COVID-19確定病例，自哈薩克(案1123)、埃及(案1124)、菲律賓(案1125)及印度(案1126)入境。
台灣昨(29日)新增的本土病例包括華航機組人員檢疫旅館諾富特飯店主管，該名主管第4次就醫才確診。昨有412人從諾富特飯店撤離至集中檢疫所。指揮官陳時中表示，這是台灣首次有防疫旅館員工染疫，該主管具傳染力期間，曾有6名華航染疫機師在諾富特飯店進行居家檢疫。
4/15－4/28去過諾富特機組員 匡列隔離
一般民眾自主健康管理14天
指揮中心今(30)日表示，有關機場防疫旅宿員工確診COVID-19事件，考量該防疫旅宿可能有潛在傳播風險，故將針對本(2021)年4月15日至4月28日間自該飯店退房之機組人員數調查，並進行擴大居家隔離。
指揮中心提醒，於該段時間曾至該旅宿活動之民眾，請自暴露日起進行自我健康監測14天，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，並主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀，就醫時不得搭乘大眾運輸。
指揮中心將進行 防疫旅宿總體檢
指揮中心強調，防疫旅宿的運作已訂有「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」，並由地方政府依「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」就旅客入住安排、門禁管理及安全維護、房間設備、環境清潔及廢棄物清理及人員健康管理等五項目，每月至少進行1次抽核，防疫旅宿業者亦應依該查檢項目落實相關管理措施。
指揮中心指出，為因應本次防疫旅宿員工確診事件，指揮中心將進行防疫旅宿總體檢，請地方政府於本年5月17日前完成轄內各防疫旅宿之查核作業，針對查核後須改善之防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。
指揮中心表示，30日新增的本土COVID-19確定病例方面，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部內場員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。
指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。
指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。
指揮中心指出，因應昨天案1120防疫旅館房務主管確診，已於昨（29）日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。
指揮中心羅一鈞副組長表示，案1120目前在加護病房內插管治療，屬於重症患者。
由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史(如上表)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,128例確診，分別為993例境外移入，87例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、63人住院隔離中。
華航1279名機師採檢專案
新增2名檢出血清抗體陽性
指揮中心表示，有關某航空公司(華航)1,279名機師採檢專案，新增2名檢出血清抗體陽性，其中1名為昨日公布之案1122，另1名為本國籍20多歲女性機師，4月19日執勤至美國，4月26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1,139人，其中1,126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。