更新【足跡公布】台灣4/30新增3例本土COVID19個案 皆機場防疫旅館諾富特員工

華航機組人員檢疫用諾富特華航桃園機場飯店一名主管確診武漢肺炎，29日啟動飯店淨空作業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）親赴現場坐... 華航機組人員檢疫用諾富特華航桃園機場飯店一名主管確診武漢肺炎，29日啟動飯店淨空作業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）親赴現場坐鎮指揮。（讀者提供）中央社

更新時間: 2021-04-30 17:43

首次發稿: 2021-04-30 14:29

延伸閱讀: 台灣本土個案1112因送餐給家人染疫 鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增3例本土COVID-19確定病例(案1127至案1129)，皆為機場防疫旅館:諾富特飯店員工。

指揮官陳時中指出，因為包括昨天確診的飯店主管(案1120)在內，目前累計已有4個案例，證實這的確屬於飯店群聚案例。至於關聯性, 則需檢驗基因序列來釐清。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，未來將關注新增的諾富特員工，病毒序列若有結果是很重要的參考資料，會將華航染疫機師病毒定序結果與飯店員工資料比對，將是釐清華航機師與飯店疫情關鍵。

此外今(30)日國內還新增4例境外移入COVID-19確定病例，自哈薩克(案1123)、埃及(案1124)、菲律賓(案1125)及印度(案1126)入境。

台灣昨(29日)新增的本土病例包括華航機組人員檢疫旅館諾富特飯店主管，該名主管第4次就醫才確診。昨有412人從諾富特飯店撤離至集中檢疫所。指揮官陳時中表示，這是台灣首次有防疫旅館員工染疫，該主管具傳染力期間，曾有6名華航染疫機師在諾富特飯店進行居家檢疫。

4/15－4/28去過諾富特機組員 匡列隔離

一般民眾自主健康管理14天

指揮中心今(30)日表示，有關機場防疫旅宿員工確診COVID-19事件，考量該防疫旅宿可能有潛在傳播風險，故將針對本(2021)年4月15日至4月28日間自該飯店退房之機組人員數調查，並進行擴大居家隔離。



指揮中心提醒，於該段時間曾至該旅宿活動之民眾，請自暴露日起進行自我健康監測14天，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，並主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀，就醫時不得搭乘大眾運輸。

指揮中心將進行 防疫旅宿總體檢

指揮中心強調，防疫旅宿的運作已訂有「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」，並由地方政府依「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」就旅客入住安排、門禁管理及安全維護、房間設備、環境清潔及廢棄物清理及人員健康管理等五項目，每月至少進行1次抽核，防疫旅宿業者亦應依該查檢項目落實相關管理措施。



指揮中心指出，為因應本次防疫旅宿員工確診事件，指揮中心將進行防疫旅宿總體檢，請地方政府於本年5月17日前完成轄內各防疫旅宿之查核作業，針對查核後須改善之防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。



指揮中心表示，30日新增的本土COVID-19確定病例方面，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部內場員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。



指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。



指揮中心指出，因應昨天案1120防疫旅館房務主管確診，已於昨（29）日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。

指揮中心羅一鈞副組長表示，案1120目前在加護病房內插管治療，屬於重症患者。

由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史(如上表)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,128例確診，分別為993例境外移入，87例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、63人住院隔離中。

華航1279名機師採檢專案

新增2名檢出血清抗體陽性

指揮中心表示，有關某航空公司(華航)1,279名機師採檢專案，新增2名檢出血清抗體陽性，其中1名為昨日公布之案1122，另1名為本國籍20多歲女性機師，4月19日執勤至美國，4月26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1,139人，其中1,126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。