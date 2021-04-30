【華航機師染疫】桃捷兩天內完成全面大消毒　桃園推動嚴格防疫措施

因應華航機師染疫，中央流行疫情指揮中心公布案1120為華航諾富特飯店內部人員，桃捷公司立即於昨(29)日結束營運時間後進行全面消毒，桃園市... 因應華航機師染疫，中央流行疫情指揮中心公布案1120為華航諾富特飯店內部人員，桃捷公司立即於昨(29)日結束營運時間後進行全面消毒，桃園市長鄭文燦今日前往視察。(圖/桃捷公司)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 華航機師染疫延尚未停歇，桃園市長鄭文燦今(30)日表示將推動4項嚴格防疫措施。

因應華航機師染疫，中央流行疫情指揮中心公布案1120為華航諾富特飯店內部人員，桃捷公司立即於昨(29)日結束營運時間後進行全面消毒，桃園市長鄭文燦今日前往視察。

因鄰近機場捷運A14a站，桃捷公司立即於昨(29)日結束營運時間後，啟動A14a機場旅館站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站，以及A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站及A21環北站進行全面消毒作業。

桃園市長鄭文燦表示，因應這次諾富特飯店清空作業，桃捷公司按照防疫規定啟動全線21車站大消毒，會在兩天之內完成，另外A14a站的20名同仁也啟動跨站不支援的規定，並每天執行自主健康管理。

鄭文燦說，關於機組員搭乘機場捷運是按照中央流行疫情指揮中心的規定，機組員如果在外站有過夜且有離開飛機，不得搭乘機捷；如果是短程未入境且未在外站過夜，必須有健康聲明書才能搭乘機捷，對機組人員管制非常的嚴格。

桃捷將於今日結束營業時間後，進行其餘11個車站的消毒作業，預計於5月1日清晨完成全線車站消毒作業。

除全線車站執行消毒作業之外，桃捷公司全線重點車站每1小時高密度清潔消毒旅客常接觸設備，且全線列車於每日出車前進行全面清潔消毒、線上列車每趟次發車前針對旅客常接觸之車廂扶手、欄杆進行清潔消毒。

桃捷公司強調，已於去年建立完善防疫防護網，包括全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保完善體溫量測機制、全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程佩戴口罩等防疫措施，請旅客安心搭乘並配合防疫規定。

鄭文燦今天上午在議會接受質詢時表示，市府已經做出四點決定，將會嚴格執行，也會進行稽查。

鄭文燦表示，八大室內場所強制戴口罩，會嚴格執行並進行稽查；落實實聯制，以便疫情追蹤；因應5月份母親節活動的最頻繁的時間，將遵守室內500人、戶外1000人的單場單次人數規範，預定執行到5月底；維持社交距離、經常量測體溫，人流較為複雜的地方，這段時間盡量避免出入以降低風險。

自由報導，鄭文燦說明，華航機師確診事件，要做高標準的防疫對策，任何可能的破口，都要想辦法圍堵，任何的環節都不能遺漏，像是飯店淨空，部立桃園醫院進駐華航園區，染疫家人學校停課，即使足跡沒有公布也會消毒，舞廳停止營業消毒，該做的措施，一項都不能少。