經濟學人稱台灣為「地球上最危險的地方」　美國憂2027年毀滅性戰爭開打

最新一期的「經濟學人」台灣為「地球上最危險的地方」（圖取自facebook.com/TheEconomist） 最新一期的「經濟學人」台灣為「地球上最危險的地方」（圖取自facebook.com/TheEconomist）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 最新一期的「經濟學人」台灣為「地球上最危險的地方」，著眼於美中之間在台灣未來上日益緊張的關係。

國際知名刊物「經濟學人」29日釋出最新封面，可見台灣雷達圖被左測中國國旗五星旗、及右方的美國國旗包圍，斗大的標題稱台灣為「全世界最危險的地方」。該文指出，數十年來，中國和美國對台灣議題一直維持高度模稜兩可，讓台灣得以維持和平。

北京領導人主打一中政策，也就是他們統治的中國，而台灣是他們叛逆的一部分。美國一方面對中方點頭，但過去70年來又一直確保有兩個中國。

然而，至今，這種策略性模稜兩可已經失敗。美國已開始擔心恐怕無法阻止中國武力統台。美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今年3月在眾議院表示，他擔憂中國最快在2027年攻打台灣。

這場戰爭是毀滅性的，不只是因為會流血，也會讓中國和美國這兩個核武國家衝突升級，經濟也是一大原因。台灣是半導體產業中心，台積電是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片。若台積電停止生產，全球電子業也將隨之停擺，代價巨大。台積電的科技與經驗或許領先對手多達10年，無論是美國或中國都必須花費數年才能追上。

更大的因素在於台灣是中美兩國的競賽場域，儘管美國沒有立下條約捍衛台灣，中國的突襲會考驗美國軍事及外交政治上的決心。如果美國第七艦隊（Seventh Fleet）沒有趕到，中國將在一夕之間成為亞洲主宰，而美國在全世界的盟友將知道美國不值得依靠，「美國治世」（Pax Americana）也將隨之瓦解。

過去五年，中國海軍發布90艘大型船艦與潛艇，是美國在西太平洋部署的4到5倍。中國每年打造超過百架先進戰鬥機，發展太空武器及精密導彈，射程涵蓋台灣，以及美國在日本、南韓與關島的基地。

中國說服自己相信美國希望使台灣危機持續升溫，甚至可能希望通過戰爭來遏制中國的崛起​​。

儘管中國越來越獨裁和民族主義，但上述分析或許過於悲觀。中國國家主席習近平也還沒要人民開始準備戰爭造成的大量傷亡與經濟損失。中國共產黨建黨100週年之際強調的是繁榮、穩定，及在全球扮演更重要地角色。

不論美國海軍怎麼說，或有多少不確定性，習近平為何要冒這個風險，他大可以等到情況更利於他。但誰也不知道習近平的下一步，中國越來越沒有耐心，習近平胃口越來越大，尤其統一台灣更能讓政績錦上添花。

如果美國及台灣想讓中國認為戰爭的代價太大，重建台海平衡需要多年，台灣必須減少投資容易受中國導彈攻擊的大型昂貴武器系統上，轉向投資更多能夠阻擋入侵的戰略與技術。

美國需要武器來阻止中國發動水陸入侵，也必須準備好包括日本和南韓在內的盟友，也需要讓中國知道它的戰鬥計劃是可行的。美國表示不會支持台灣正式獨立讓中方放心，但也要讓中國打消武力侵台的念頭。