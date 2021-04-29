【黑衣人砸電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　台灣警政署長令北市警局長交手機、調通聯

台北市政府警察局29日晚間舉行記者會，由局長陳嘉昌（中）帶隊親上火線，針對調查松山分局員警言行失當案相關後續提出說明。中央社 台北市政府警察局29日晚間舉行記者會，由局長陳嘉昌（中）帶隊親上火線，針對調查松山分局員警言行失當案相關後續提出說明。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市警察局松山分局中崙派出所16日凌晨遭黑衣人闖入砸電腦，陳嘉昌27日證實監視器影像遭前所長許書桓刪除，分局長林志誠和正、副所長許書桓與顏敏森因此下台，全案也已送台北地檢署偵辦。

台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸電腦，事後發現監視器影像疑遭前所長許書桓刪除。台北地檢署29日下午約談10名涉案民眾說明。中央社

黑衣人闖北市中崙派出所影像被刪，外界質疑有民代關說。警政署今(4/29) 晚表示，署長陳家欽下午約見台北市警察局長陳嘉昌，要求其交出手機以便調閱通聯，並查明全案以釋疑。

台北市警察局長陳嘉昌，針對松山分局涉嫌滅證的風波，以及被質疑警方受到民代施壓等情事，今晚主動召開記者會說明。他表示台北市警局絕無包庇，若未來偵辦全案的台北地檢署認為需要，他也願意將他和分局長林志誠等人的手機，交予檢察官調查和測謊。

一群黑衣人16日凌晨闖入台北市松山警分局中崙派出所砸毀電腦，派出所監視影像疑遭刪除，前派出所長許書桓及前副所長顏敏森依湮滅證據等罪嫌送辦。

警政署29日晚間發布新聞稿表示:

針對連日來各界質疑松山分局滅證案有外力介入或民代關說等情，台北市政府警察局均未主動、積極澄清說明，導致諸多揣測或影射，實已嚴重影響警譽和警察形象。 陳家欽署長已於本（29）日下午親自約見台北市政府警察局陳嘉昌局長，要求其應即刻查明全案並主動說明、釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測，且讓基層同仁揹負遭受關說的指責與污名，打擊基層員警士氣。



署長陳家欽同時告知陳嘉昌局長自己應交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊，才能導正視聽、杜絕臆測、以昭公信。



警政署重申，本案已報請台北地檢署指揮偵辦，是否有其他層級人員涉案，亦或有任何外力介入，將深入調查後對外公布，秉持不徇私、不護短之決心偵辦到底！

台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸電腦，警方依妨害公務等罪函送10名黑衣人，台北地檢署今天(29日)傳喚9人到案，檢察官偵訊後均請回。

中央社報導，松山分局員警楊忠蒞15日晚間下班後與友人餐敘，隔天凌晨2時許返回警分局途中，遇到飲酒的徐姓男子與其友人在路口喧譁。雙方發生爭執後，楊姓員警返回警局閃躲，這群黑衣人闖入分局一樓的中崙派出所並砸毀電腦。

松山分局第一時間指稱因為停電，導致現場監視影像資料被刪除，引發外界質疑。警方專案小組介入調查後，查出時任所長的許書桓16日晚間要下載監視器資料時，將電腦紀錄格式化，導致當晚7時前的監視器畫面遺失。

警方將許書桓與時任副所長的顏敏森依湮滅證據及縱放人犯等罪函送北檢偵辦，並將10名涉案民眾依毀損公物、妨害公務等罪嫌函送檢方偵辦。北檢昨（28日)約談許書桓、顏敏森，訊後請回。

北檢今天下午約談10名涉案民眾，其中9人到案。歷經3小時訊問後，檢察官將9人請回。

針對中崙派出所遭黑衣人闖入砸損電腦，市警局長陳嘉昌今天（29日)上午說，96秒監視影像有前副所長顏敏森及3名員警和10名犯嫌，有犯嫌丟椅子毀損電腦，10人皆送辦。

台北市議會警政衛生委員會上午召開會議，要求北市警局針對中崙派出所事件專案報告，陳嘉昌、松山警分局長前局長林志誠、中崙所前所長許書桓、前副所長顏敏森等人列席。

國民黨籍市議員李傅中武在會議開始前說，媒體報導提到他涉關說，要求陳嘉昌等人說清楚。陳嘉昌、林志誠等人皆說沒有接到任何議員關說或施壓；李傅中武也澄清他沒關說。

市議員陳炳甫表示，黑衣人砸毀派出所內警用電腦，是否寫悔過書就了事，且要求雙方上演握手言和戲碼是誰決定；議員李明賢要求應展開行政調查。

陳嘉昌說，行政及刑事調查都會持續進行，他看過中崙所案發監視影像共96秒，當時有一群人衝入派出所，在寢室休息的顏敏森衝出壓制，與3名員警驅趕，過程中，有犯嫌丟椅子砸損電腦。

顏敏森表示，他當時在寢室休息，聽見聲響後驚醒，衝出寢室發現犯嫌咆嘯、酒醉，立即驅趕，他當下不清楚犯嫌進派出所原因，且無監視器密碼，無法了解案發狀況，所以未向上呈報：犯嫌是21日得知媒體報導後，才到分局寫悔過書。

林志誠說，從還原案發監視影像發現，進派出所是徐姓犯嫌拿椅子丟擲，導致值勤台電腦螢幕毀損，是他要求雙方在派出所前握手致意，未要求雙方和解。

陳嘉昌在會議結束前表示，中崙派出所事件員警確實處理不當，目前調查結果，未收任何外力施壓或關說。

許書桓說，中崙所發生的事，他感到很遺憾，對不起全國員警外，也對不起社會大眾，警方絕對不會欺善怕惡，檢方已介入後續調查。顏敏森未表達意見。

依北市警局報告顯示，中崙派出所案發時間為16日凌晨2時許，徐姓男子等10人進派出所，顏敏森等4名員警驅離，徐男等人在案發96秒後離開派出所。

報告提到，網友21日在臉書社團貼文，稱中崙派出所被黑衣人闖入叫囂滋事，未處分惹事員警。松山分局22日開記者會內容與實際情況有落差，市刑大25日還原監視影像，松山分局事後陸續通知徐姓男子10人到案，函送檢方偵辦。

市警局督察室27日經詢問許書桓、顏敏森後，依湮滅證據及縱放人犯罪嫌把人函送台北地檢署偵辦。