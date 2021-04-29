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【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 17:56
華航1279名機師的血清及核酸檢測結果，今日血清檢測多驗出1名陽性，是林口康橋國際學校確診男童案1113的爸爸。（圖片取自指揮中心4/29...

華航1279名機師的血清及核酸檢測結果，今日血清檢測多驗出1名陽性，是林口康橋國際學校確診男童案1113的爸爸。（圖片取自指揮中心4/29...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（29）日更新華航1279名機師的血清及核酸檢測結果，其中血清檢測多驗出1名陽性，就是昨（28）日列為血清陽性3號（華航女機師）的先生，也是林口康橋國際學校確診男童案1113的爸爸，換言之，女機師、女機師的先生，以及2子1女，一家5口都遭到感染。

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指揮中心擴大採檢華航1279名機師，目前核酸檢驗已採1101人，其中1094陰性、7人陽性（案1101、1102、1105、1091、1092、1100、1122）；血清檢驗的部分已採1099人，其中1084陰性、7人陽性、8人檢驗中。

指揮官陳時中表示，在血清檢驗的部分，今日新增一例陽性，但是核酸檢測為陰性，為血清陽性3號的先生，本身也是華航機師，早被列為接觸者，近期結束值勤後才飛回台灣接受採檢。

至於女機師的其中一名兒子為昨日確診的案1113，指揮中心另外採檢家中一名兒子和一名女兒，發現2人的核酸檢測皆為陰性，但血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性，意味著一家5口包括男、女機師，以及2子1女全部中招。

因應林口康橋國際學校有2名學生武漢肺炎相關篩檢陽性，新北市長侯友宜昨日下午宣布，校方已經匡列193人進行採檢，並要求自主健康管理。即刻起，該校全校停課，採取遠距離教學至5月5日。
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