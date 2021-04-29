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象徵高於實際？ 拜登國會演說２女性入座寫下美國歷史

女性副總統與女性眾議院議長一同入鏡國會演說成歷史新焦點。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 17:50
副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為245年來美國史上首度在國會聯席演說中與總...

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為245年來美國史上首度在國會聯席演說中與總...

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）上任百日，美國總統拜登於台北時間29日早上九點發表首場國會聯席演說，內容聚焦抗疫成果與疫苗接種、宣揚基礎建設與就業計畫、種族正義、槍枝等議題，女性副總統與女性眾議院議長一同入鏡也成焦點。

本次國會聯席演說極具歷史。副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於拜登發表演說時坐在後方，成為245年來美國史上首度有女性入座，也是繼前總統雷根（Ronald Reagan）於1981年開創國會聯席會議演說以來，在國會聯席演說中與總統背後有兩名女性入座。

據美國Politico評論，拜登雖然選擇賀錦麗作為副手，並承諾如前總統歐巴馬那樣對待這位傑出的女性，並視她為做重大決定的關鍵意見，然三個月來，副總統的工作範圍依然不明。拜登在演說前已經指示她幫助解決中美洲移民的根源問題，但她的其餘工作範圍並未公布。

本次演說中，拜登提及將把電網的議題交由這位副手。截至目前，賀錦麗已知僅負責兩項議題：電網與移民。

女性在政治領域的地位日漸提升，昨日拜登才提名台裔女科學家徐若冰出任美國防部次長，然而副手與議長連袂出席總統演說當背板，是否擺設多於實際，就見仁見智了。
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更新時間 : 2021-04-29 22:13 GMT+08:00

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