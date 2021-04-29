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台灣浪漫喜劇《當男人戀愛時》打造台式新美學　邱澤堅持「來真的」掛彩許瑋甯心疼

改編自韓國同名電影《當男人戀愛時》，加入許多台灣代表性文素，打造台式浪漫鉅作至今票房已飆升至3.4億元。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 17:25
改編自韓國同名電影《當男人戀愛時》，加入許多台灣代表性文素，打造台式浪漫鉅作至今票房已飆升至3.4億元。(圖/金盞花大影業)

改編自韓國同名電影《當男人戀愛時》，加入許多台灣代表性文素，打造台式浪漫鉅作至今票房已飆升至3.4億元。(圖/金盞花大影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 改編自韓國同名電影《當男人戀愛時》，加入許多台灣代表性文素，打造台式浪漫鉅作至今票房已飆升至3.4億元。

《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積3.4億元，今(29)日發布電影幕後花絮製作篇，導演殷振豪透露，本片改編自韓國經典電影讓他感到壓力很大，但又很期待台灣可以出現這種小人物的愛情電影，因此決心要增添台灣文化的在地元素並加以著墨，希望可以讓沒看過韓版的觀眾一看到，就覺得這是從台灣長出來的電影。

製作團隊在角色田調、人物情感及文化視覺上下足苦功，不僅四處走訪中壢和桃園一帶新住民的商店與餐廳，並在許多傳統市場內發現鍾欣凌所飾演的「蔡姐」原型，更實際訪問到一些賭場和討債集團的員工，將角色建立得更加立體完整。

此外，製作團隊也用心拆解台灣街道的元素，將常見的色彩、字型與排版重新排列組合，並搭建組裝成充滿台式新美學的拍攝場景，另外還加入台灣觀眾都很有共鳴的食物元素，對於出現在鏡頭內的每個小細節可說是一點都不馬虎。


《當男人戀愛時》花絮 製作篇(影/Youtube)

殷振豪希望加入真實殘酷的氛圍，因此安排邱澤在片中有多場打架動作戲，這些打鬥戲都需要耗費極大的體力，但每一場戲邱澤都堅持親力親為、親自上場演出，不僅常常下戲時累到體力透支，連手都沒辦法抬起來，有時候也會不小心掛彩受傷，像是電影一開頭的「敲香爐」討債戲，雖然香爐為特殊製作的道具，但邱澤用力敲頭後現場香灰四散，都飛進他眼睛裡了，但他堅持不喊苦，一心只想把戲拍好。

還有一場和「浩婷」許瑋甯爭執後的酒醉戲，「阿成」邱澤跌跌撞撞地衝進旅館想找「芽芽」Lulu黃路梓茵，但他一不小心用力過度，竟摔得全身傷痕累累，嚇得現場工作人員趕緊替他冰敷，但邱澤仍然堅持「來真的」，好將每一顆鏡頭的情緒都做到飽滿，讓導演殷振豪和許瑋甯在一旁看了都相當心疼。

更多電影資訊歡迎上官方粉絲查詢。

台灣浪漫喜劇《當男人戀愛時》打造台式新美學　邱澤堅持「來真的」掛彩許瑋甯心疼
《當男人戀愛時》劇照(圖/金盞花大影業)

台灣浪漫喜劇《當男人戀愛時》打造台式新美學　邱澤堅持「來真的」掛彩許瑋甯心疼
《當男人戀愛時》劇照(圖/金盞花大影業)
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