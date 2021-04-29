印度疫情崩潰工廠仍運作•台灣企業幹部膽顫心驚　美國專家：印度危機不解決•將影響全球抗疫

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度第二波武漢肺炎持續惡化，部份在印度台灣企業的1到2成員工確診，這些企業已改採居家上班，但廠房仍按印度政府規定持續運轉，台幹每天驚險工作，心理壓力超大。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續惡化，截至今天(4/29) 上午9時30分為止的過去24小時，共新增37萬9280例，單日死亡人數3646人，再度刷新紀錄，需要治療的活躍病例也在昨天突破300萬例。

美國CNN新聞網報導，印度的新冠肺炎疫情危機若不能有效控制，恐將惡化為全球危機。報導引述布朗大學公共衛生學院院長 Dr. Ashish Jha(dean of the Brown University School of Public Health)指出，病毒傳播越迅速，愈容易產生導致現行疫苗失效的變異株，最終將使得各國對抗病毒的防疫工作受到阻礙，甚至爆發更多確診個案。

The more the virus spreads, the more chances it has to mutate and create variants that could eventually resist current vaccines, threatening to undermine other countries' progress in containing the pandemic, experts warn. "If we don't help in India, I worry about an explosion of cases" (CNN)

在疫情不斷惡化之下，根據中央社報導，印度首都新德里衛星城市諾伊達（Noida）一帶的台商有2成印度員工感染武漢肺炎，只好關閉辦公室，讓所有人都居家辦公；另一家台商位於疫情嚴重的古茶拉底省（Gujarat），也有約1成印度員工確診，一樣關閉辦公室。

不過，印度政府擔心如果執行類似去年的嚴格全面封鎖，將會再次重創經濟，因此即使第二波疫情比去年第一波還嚴重，且醫療系統已經崩潰，但印度政府迄今仍不願意讓工廠停工。

在印度各地的台商廠房，也都遵照印度政府規定，持續維持廠房運轉，只是嚴格執行防疫規定。

報導指出，富士康、緯創正在新建的廠房還在加緊趕工，和碩租用的廠房也正加速產線裝配，希望盡快增加產能，滿足蘋果公司在印度擴充iPhone產能的需求。

此外，中橡在古茶拉底省的新廠興建工程也沒有中斷，仍持續進行。

目前，在全印度只傳出1名台籍主管最近確診，但並無症狀，因此在家隔離；但印度清奈則有資訊科技製造領域的台商企業，有多名中國籍幹部確診。

在疫情持續惡化下，對現在仍需到工廠或工地監督的台幹來說，心理壓力很大，擔心自己一不小心也會被傳染。

報導引述一名台灣幹部說，由於自己必須每天去工廠，只好先施打疫苗，然後勤洗手且保持社交距離，確實遵守防疫規定；但因每天看著周遭的鄰居或工人確診，加上印度醫療系統崩潰，心理壓力仍然很大，只能祈禱這波疫情趕快結束。

也有台幹表示，由於去年疫情期間公司才允許從印度回台上班躲避疫情，現在印度又爆發更嚴重的疫情，但因才剛從台灣回到印度上班，實在不敢再請老闆准許回台，只能期待公司能體察印度惡劣的情況，做出保障員工生命的決定。