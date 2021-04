印度疫情崩潰工廠仍運作•台灣企業幹部膽顫心驚　美國專家：印度危機不解決•將影響全球抗疫

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度第二波武漢肺炎持續惡化,部份在印度台灣企業的1到2成員工確診,這些企業已改採居家上班,但廠房仍按印度政府規定持續運轉,台幹每天驚險工作,心理壓力超大。

印度第二波2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情持續惡化,截至今天(4/29) 上午9時30分為止的過去24小時,共新增37萬9280例,單日死亡人數3646人,再度刷新紀錄,需要治療的活躍病例也在昨天突破300萬例。

美國CNN新聞網報導,印度的新冠肺炎疫情危機若不能有效控制,恐將惡化為全球危機。報導引述布朗大學公共衛生學院院長 Dr. Ashish Jha(dean of the Brown University School of Public Health)指出,病毒傳播越迅速,愈容易產生導致現行疫苗失效的變異株,最終將使得各國對抗病毒的防疫工作受到阻礙,甚至爆發更多確診個案。

The more the virus spreads, the more chances it has to mutate and create variants that could eventually resist current vaccines, threatening to undermine other countries' progress in containing the pandemic, experts warn.

"If we don't help in India, I worry about an explosion of cases"

(CNN)