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觀光局攜手3大自行車網紅 一「騎」AR線上集章掀熱潮

By 台灣英文新聞
2021/04/29 17:07
照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供

配合2021自行車旅遊年，交通部觀光局「尋找喔熊大作戰」AR線上集章活動自110年3月15日推出至今，獲得熱烈迴響。為了讓民眾更加了解活動內容，交通部觀光局特別與來自土耳其的網紅SUSU和2位台灣自行車界達人EVA、LINDA合作，成功掀起一波自行車旅遊風潮，目前活動已近4,000人登錄，總計3千個獎項、最大獎現金5萬元，等你來拿！

交通部觀光局指出，「尋找喔熊大作戰」活動推出不到1個月，即有3名選手完成全台加離島40個集章，而截至目前為止，已有6名選手完賽，成功獲得抽現金5萬元及3萬元大獎的機會，歡迎全台自行車愛好者及粉絲把握活動倒數1個月的機會，一「騎」出遊抽大獎。

在3名自行車網紅SUSU、EVA、LINDA的帶動之下，活動可說是越來越精彩！有「自行車界甜美系正妹」之稱的EVA，騎乘北海岸路線，來到「不能說的秘密打卡意象」、「中角灣喔熊衝浪點」2處集章；「台灣首位女性單車YOUTUBER」LINDA，騎乘官田菱波路線；來自土耳其的單車女孩─SUSU，騎上台東馬到成功路線，分別前往各地成功集章，並號召全民運動大家騎起來！3支影片上架Facebook瞬間飆升超過3萬人觀看。

交通部觀光局進一步表示，「尋找喔熊大作戰」AR集章活動從全台16條多元自行車路線及環島一號線當中，精選出40個集章打卡點，本次活動不論單車新手或業界好手都可參與，全齡皆宜。

AR集章活動期間自110年3月15日至5月30日止，只要使用智慧型手機開啟活動網頁，與虛擬喔熊組長、個人騎乘的自行車及指定景點地標一同合影，上傳即完成集章。集滿2個章就能進行LINE POINTS刮刮樂，最多每人有20次機會；而集滿40處打卡點的民眾可獲得完賽證書，還有機會抽中5萬元及3萬元，並於110年6月3日「世界自行車日」活動中現場領獎。有趣又好玩的全新線上體驗，適合各個年齡層一同參加，帶動新一波自行車旅遊熱潮。

2021自行車旅遊年「尋找喔熊大作戰」

活動網址：www.gobiketaiwan.com

觀光局攜手3大自行車網紅 一「騎」AR線上集章掀熱潮

照片由交通部觀光局提供

更新時間 : 2021-04-29 17:14 GMT+08:00

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