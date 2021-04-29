印度Henna印尼蠟染 新北體驗課程由圖紋意象認識多元文化

新北市各校於4月19至30日校園多元文化週期間辦 理豐富多元的文化課程與體驗，從服飾、彩繪的圖騰花紋， 跟學生說故事、欣賞文化外，並傳遞多元意象給學生， 近日桃子腳國中小結合校慶活動並規劃「印度Henna手繪體驗」 ，而同榮國小的學生在美術課體驗印尼蠟染圖紋，開心不已。

桃子腳國中小陳曉薇老師帶領親師生認識印度具有祝福與傳統之美的 Henna手繪藝術，說明Henna源自印度古老人體刺青藝術， 印度女性在傳統典禮或特殊場合中，都會在身上彩繪Henna， 嫁娶時Henna更代表娘家人給予新娘的祝福。陳曉薇老師強調， 傳說只要彩繪圖案還在手上，新娘就可以不用做家事。而且，「有的 婆家還會比較誰家媳婦身上的Henna停留比較久!」 對於這樣特別的文化體驗，學校親師生都覺得非常有趣， 國中部老師吳佩蓉表示，第一次體驗印度Henna， 雖然畫的蓮花沒有很細緻，但有成就感! 四年忠班葉芊佑同學表示，他很喜歡畫畫， 因此這次也畫了一些別出心裁的設計， 他轉述老師提到印度新娘手和腳都要畫圖紋， 是非常特別的文化體驗。

同榮國小自106年起便與明志科技大學合作，在校內成立推廣多元 文化及東南亞文化社團，今(110)年則規畫印尼蠟染體驗課程。 印尼蠟染原本是皇族專用的技術，不同圖紋代表不同的家族地位， 從出身、成年、結婚、老去乃至死亡， 各個人生階段也都有特定圖紋，本次活動結合傳統與創意發想， 運用現代的手工藝媒材-水拚豆，進行蠟染圖紋體驗!明志科技大學 曾炯堯老師表示:「這次的課程設計是為了讓學生溯源尋根、 增廣見聞，對不同文化多了一份認同與欣賞」。 同榮國小五年級黃湘婕同學邊做邊說， 現在才知道印尼竟然有一種這麼古老，流傳至今的蠟染藝術， 太神奇了! 黃湘婕同學指著自己的作品說，「我最喜歡象徵勇氣與安全的花紋了 ，打算把這個作品送給我的同學，希望她能擁有安全感與勇氣， 面對未來、勇於挑戰。」

教育局表示，新北巿藉由創意體驗課程推展多元文化教育，透過圖紋 意涵的理解，學生能更進一步認知異國文化。同時鼓勵學生未來踏尋 新北市的在地精神，或觀賞各國傳統建築、體驗傳統服飾時，以好奇 心探索各式各樣圖紋及文化藝術的內涵，欣賞多元文化之真善美。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供