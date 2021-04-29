女生快看！北富銀攜手富邦悍將打造「女子女子」主題日

追求美是女孩子的天性，為了讓女生能輕鬆擁有美好生活， 台北富邦銀行特別與富邦悍將合作，於5/1、5/2兩天推出「 女子女子主題日」，只要在這兩天到富邦悍將主場新莊棒球場觀賽， 即可參加多項有趣的現場主題活動，還有機會帶走豐富貼心的贈禮， 包括與富邦悍將合作推出的「女子貼心」聯名折疊購物袋， 及北富銀特製迷你植栽、香氛玫瑰等，趕快邀請好姐妹一起來享受「 女子女子」的棒球饗宴吧！

現代女性獨立自主，也更懂得經營生活的重要，在這次「女子女子」 主題日中，北富銀將現場分享多項美好生活提案， 號召姊姊妹妹站起來，一起創造美好的女子生活。其中Line Points 3%回饋無上限的富邦J POINTS卡及JU卡，及可用5折價格購買悍將主場門票的富邦 悍將聯名卡，絕對是每位女生包包裡不可缺少的購物神器； 至於投資理財，則首選輕鬆又簡單的「奈米投」，用35美元即可佈 局全球ETF，為美好生活紮下穩健理財基礎。

北富銀分析，奈米投投資人中有近6成為女性， 佔比較一般傳統金融商品高，為何奈米投特別受女生青睞？「省」 可能是一個重要的關鍵字。不少女性為兼顧事業及家庭， 只有碎片化的時間可以用來投資理財，奈米投不僅投資門檻低， 還有專家團隊運用人工智能緊盯大盤，隨時調節投資部位， 幫投資人省去看盤分析的時間；同時奈米投績效穩健，截至今年3月 底，投組平均報酬率為22.3%，能讓投資者分外省心， 也因此成為女性最貼心的投資新寵。

此外，北富銀十分關注女性朋友的自我實現與學習成長， 在板橋分行、東門分行及北台南分行全新推出的「Fu+服務」中， 女性可以享受生活金融全方位的諮詢服務， 也能免費參加月月推出的豐富成長課程，輕鬆擁有「才女」和「 財女」雙重優勢，迎向屬於自己的美好人生！ 相關活動資訊及產品說明、警語請參閱活動網址: https://www.fubon.com/banking/ event/hot/20210415A/index.html