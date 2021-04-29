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新光銀行志工社一企趣服務 到土城頂欣賞蝶步道淨山

By 台灣英文新聞
2021/04/29 16:44
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

臺灣新光商業銀行愛心志工社為響應新北市政府社會局實踐企業社會責任(CSR)的號召，透過新北市志願服務推廣中心的媒合，專程到土城頂欣社區大安圳賞蝶步道進行「一企趣服務」，他們沿途撿拾垃圾、整理花草、修剪樹木，共帶了10大袋將近100公斤的成果下山，還給賞蝶步道一個潔淨的環境。

新光商銀愛心志工社在業務服務部專員林嘉俐和新北市志願服務推廣中心社工組長李柔儀的帶領下，以「賞蝶保育･嶄欣步道」為主題，共有49名員工及家屬投入志願服務，在頂欣社區發展協會志工的協助下，進行步道維護和清潔。

頂欣社區發展協會監事許慈創表示，大安圳賞蝶步道長約1.3公里，原本是一條自行車路，因為生態豐富，蜜草植物多，成為蝴蝶幼蟲棲息地，搖身一變為蝴蝶飛舞的步道，常見有青斑蝶、紫斑蝶、黑脈樺斑蝶等，沿途還有蜻蜓及鳥類，這個季節還能賞桐花，因此遠近馳名，不過也希望遊客能潔身自好，共同維護好步道。

在聽取許慈創的詳細解說之後，讓新光志工對賞蝶步道有多一層認識。接著分組進行垃圾撿拾、花草整理及修剪樹木雜草。其中新光商銀國外部員工趙柏達帶著老婆和11個月大的兒子一起服務，他表示第一次和家人參與志工服務，覺得非常有趣，不僅可以踏青接觸大自然，認識蝴蝶生態，又可以做志工，一舉多得。 新光銀行愛心志工社聯絡人林嘉俐也帶著先生和就讀幼稚園的女兒參加，她說公司與推廣中心合辦志工體驗服務，可以實踐企業社會責任，也能增加企業公益形象，增進員工彼此的感情。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，希望透過客製化志工體驗服務，擴大企業投入服務的多元性和便利性，提升企業形象和良善循環，有意參加者，請洽新北市志願服務推廣中心，服務專線29819090。

更新時間 : 2021-04-29 17:13 GMT+08:00

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