拜登就職百日國會演說　Politico分析：多項政策「回應中國挑戰」

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）上任將滿百日，拜登在國會山莊眾議院議事廳，發表上任首場「國會聯席會議演說」，演說涵蓋疫情、就業、公共建設、能源與氣候變遷、外交政策，也涉及健保、稅務、種族正義、槍枝等議題，而分析指當中有多項議題，背後和「因應中國挑戰」脫不了干係。

這場演說中，除了盤點上任百日以來的成就，拜登更展現他的雄心壯志，從氣候變化和基礎設施，到熱騰騰的1.8兆美元的美國家庭和教育計劃，其中有「劫富濟貧」味道，政府藉提高富人稅以支持多項所費不貲的計畫。

拜登演說側重於經濟，提出強有力的支出和就業計劃對美國經濟在全球的競爭至關重要。美國政治網站Politico針對演說評論道 ，拜登團隊試圖打破將內政與外交分離的傳統，著眼於將內外政策相互連結，多項政策的制定與推動背後，是基於回應中國對美國的挑戰。

防疫成果與呼籲疫苗接種

拜登指出，疫情在美國肆虐失控，他承諾美國人民將在100天之內獲得1億劑疫苗，而實際則提供超過2.2億劑疫苗，執行力不言可喻。政府也動用所有聯邦資源，發展近4萬家藥房和700多個社區衛生中心提供疫苗接種，以造福窮人。同時也建立社區疫苗接種站，提供移動醫療車協助，「如今九成以上的美國人在5英里的範圍內皆可找到接種地點，16歲以上的民眾，皆有資格立馬接種疫苗。」

除了呼籲民眾立馬打疫苗，他也宣佈，經過100天的救援和重建，美國已經準備好「再次出發。」

基礎建設與就業計畫掛鈎

占龐大支出的基礎建設在演說中佔了重要篇幅。拜登指出，「美國正在與中國及其他國家競爭」，而廣大的基礎建設將會轉變美國，以利競爭。然而這項法案並不受共和黨的青睞。

此外，演說中基礎建設與就業計畫掛鈎。拜登提出號稱二戰以來最大的「美國就業計畫」(American Jobs Plan) ，承諾在幾年內增加數百萬個工作機會、數兆美元的經濟成長。拜登爭取中產與藍領階級支持，表示「美國是由中產階級所建立，而非華爾街的銀行家」，美國就業計畫是美國的「藍領藍圖」（Blue-collar blueprint)，納稅錢則應該被用來買美國貨，同時也提供美國人就業機會。

該就業計畫中宣稱，近90%的基礎建設職缺不需大學文憑，75%不需要副學士學位，高薪工作也不會外包。拜登更舉例，透過更換超過全國百分之十的管線，可增加許多就業機會，同時提供美國人清淨水源，一舉數得。

外交暨內政：氣候變遷與能源，與就業、外交串連

拜登提及已經兌現召集氣候變遷峰會的承諾，也強調氣候變遷與「就業」的連結，「如果我們採取行動救地球，我們可以創造數百萬的工作」。他也點名美國新興的電動車市場，憂心中國如今稱霸電池市場。拜登誓言將清淨能源（電池）供應鏈帶回美國國內，美國工人在電動汽車和電池的生產方面引領世界。對拜登來說，氣候議題與擴大國內就業可兼得。

Politico評論道：拜登團隊試圖打破傳統上將外交與內政的政策的分野，欲將兩者互相連結聯繫在一起。

外交政策：競爭不衝突、多邊主義

拜登強調盟友在國際議題的重要性，從資訊安全、氣候變遷、核解放、移民到疫情，這些議題都需要多方參與。他承諾，美國將會提供疫苗給其他國家；對於中國，美國歡迎競爭非衝突，必要時會採取行動對抗中國危及美國工人與美國各行業的不公平貿易行為。例如補貼國有企業提供補貼、竊取美國技術與IP的行為。

拜登重申，美國會在太平洋區域維持強力的軍事部署，就如同在北約和歐洲，目的是「阻止衝突而非製造衝突」。Politico認為，拜登政府傾向於維持或修補關係。有別於川普偏好雙邊協議，新政府以多邊合作為導向。

俄羅斯問題也在演說上被提及，拜登強調會採取行動回應俄國對美國大選的干預和針對政府與企業的網絡攻擊的不當行為，但美國政府不想事態「升級」。未來，在符合美俄共同利益的事物上仍會進行合作，例如削減戰略武器跟氣候變遷議題。在伊朗與朝鮮的核武問題上，美國將與盟友密切合作，通過外交手段和嚴厲的威懾來應對這兩個國家構成的威脅。

多次提及中國競爭

拜登演說在談就業、能源與氣候變遷、與外交政策時多次提及中國，甚至單獨提及中國領導人習近平。他表示，曾與習近平相處過相當的時間，也有長時間的對話，然而習近平表現出對中國成為世界最強權的強烈意圖。在21世紀民主不能與專制國家競爭，民主與威權的對話難以取得共識。拜登以贏得民主與威權的競爭做為切點，推動他的教育與家庭計畫，而在就業、氣候變遷與能源等政策中皆能看到中國因素的影子。

演說中，拜登也提及一份全面跨黨派立法議案。內容為將在人權、解決貿易失衡等問題上向北京施壓，並將增加對美國研發新技術的撥款，以便更有效與中國競爭。

Politico直指「中國」涉及到美國多項政策，不難預見拜登在任期內反復援引，「無論是貿易、衛生、氣候，還是傳統的國家安全領域，拜登都會把中國作為美國必須採取行動的理由。」