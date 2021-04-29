震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)強尼戴普新片《惡水真相》改編自日本水俁病事件，化身「傳奇攝影師」尤金史密斯拍下震驚全球的照片， 向國際揭露這起轟動的公害事件，將於台灣5月7日上映。

日本政府本月13日宣告， 計劃將福島第一核電廠的核廢水，以稀釋方式直接排入大海。 這項決議引發國際譁然，更讓許多漁民與周邊國家發出強烈譴責， 深怕造成環境汙染與人民健康隱憂。然而，回到1950年，日本惡名昭彰的「毒水」 環境汙染事件，造成熊本縣水俁（音： ㄩˇ）市眾多居民失明、肢體扭曲的「水俁病」毒案，長達半世紀的求償訴訟，仍在日本各地持續展開。

俗稱「貓舞蹈病」的水俁病至今年已被官方正式確認65週年，當年元凶直指當地「窒素公司」，為謀取暴利， 擅自將未經處理並含有劇毒的水銀污水排進海灣，污染海中生物。 當民眾將這些海產吃下肚，便造成中樞神經系統受損。可怕的是， 這些水銀劇毒還會透過孕婦的血液傳至胎兒， 造成當地許多嬰兒一出生就染上這種怪病長達半世紀的求償訴訟，仍在日本各地持續展開。



預告(影/Youtube)

被國際媒體力讚演藝生涯的巔峰之作，金球獎影帝強尼戴普（Johnny Depp）領銜主演，《惡水真相》改編自傳奇攝影師尤金史密斯的同名傳記， 描述尤金冒著生命危險遠赴日本，捕捉震撼全球「水俁病」 水銀中毒公害景況，並出版攝影圖集震驚全球的真人真事。

以驚世駭俗紀實攝影揚名國際的尤金史密斯，從1971年到197 4年進行這起事件的專題攝影， 並將一張張震撼人心的照片公諸於世，其中，一張母親替罹患水俁病的女兒沐浴的黑白照片《智子入浴》（T omoko Uemura in Her Bath），不但被視為他最偉大的作品， 照片所呈現疾病對人體的驚人衝擊，更強烈引發全球對「 水俁病公害」的關注。

戴普一直都熱愛攝影，尤金史密斯更是他的偶像， 他也一口氣答應接演，甚至身兼監製，他說，「 我大量閱讀搜集而來的資料，也去找許多認識他的人聊過， 當然也找過他的妻子艾琳。他是個複雜的人物，既像狂人， 又像天才。這個完全不理會法律規範、不受社會拘束的人， 踏入一個注重平靜、祥和與和平的文化，是顆不定時炸彈。 他不想去感受，他的內心充滿痛苦，只想逃離， 但我想水俁病事件讓他再度打開心房。」



比爾奈伊（右）跟強尼戴普（左）有精彩對手戲(圖/采昌國際多媒體)



《惡水真相》卡司堅強(圖/采昌國際多媒體)

導演安德魯列維塔斯（Andrew Levitas）與製作團隊為了真實還原水俁病事件， 不僅找出尤金當時去日本所填寫的報關單， 以便找到他帶去水俁市的同款相機與鏡頭，更實地走訪水俁市， 拜訪病患與倖存家屬了解真相。導演回想起這段過程， 驚訝又讚嘆地表示：「當我們問及可否將事件拍攝成電影時， 家屬想到的卻不是自己，而是世上其他跟他們一樣弱勢、 必須團結以確保此事不會再發生的人。」

本片也集結金球獎視帝比爾奈伊（Bill Nighy），以及真田廣之、國村隼、美波、淺野忠信等日本演技 派卡司，共同演繹這段戰勝逆境與救贖的故事；同時還請來《 末代皇帝》（The Last Emperor）金獎配樂大師坂本龍一打造磅礡配樂。

本片劇情描述美國戰地攝影師尤金史密斯（ 強尼戴普飾演），以既殘暴又逼真的二戰照片聞名於世，在二戰過後決定隱居，不過《生活》雜誌編輯羅伯特海斯（ 比爾奈伊飾演），卻讓他來到日本熊本縣的水俁市， 那是一個因日本窒素公司將含有劇毒的水銀污水排入海灣， 造成居民染上怪病的城市。他將自己投入在這座城市當中， 用相機紀錄人們受疾病所苦的景況，以及為人道正義所付出的努力。 他用一張張震懾人心的照片， 為全世界揭露這起令人心碎的歷史災難，也改變了當地居民的人生。

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