【華航機師疫情延燒】4/29各增1例諾富特飯店主管、華航機師和家屬確診

指揮中心今(29)日公布國內新增2例本土及1例調查中武漢肺炎（COVID-19）確定病例，另有2例境外移入個案。（示意圖／Getty Im... 指揮中心今(29)日公布國內新增2例本土及1例調查中武漢肺炎（COVID-19）確定病例，另有2例境外移入個案。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增2例本土及1例調查中武漢肺炎（COVID-19）確定病例，另有2例境外移入個案；本土病例中，1例為華航防疫旅館（諾富特飯店）的員工(案1120)、1例為機師案1078同住家人(案1121)；調查中病例為華航機師(案1122)。

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指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店的房務管理人員，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於19日至26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。



指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。



指揮中心表示，案1121為本國籍40多歲女性，為案1078(某航空公司機師)之同住家人，4月20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性；個案27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。

由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078之接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。



指揮中心指出，案1122為本國籍50多歲男性，為某航空公司貨機機師，4月2日至9日曾執勤至美國，返台後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性；個案4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返台，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

在境外移入方面，今日新增2例確定病例，自菲律賓(案1118)及墨西哥(案1119)入境。



指揮中心指出，案1118為菲律賓籍20多歲女性移工，今(2021)年4月7日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月20日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；檢疫期滿後，由公司安排至其他住所單獨自主健康管理，因工作需要，4月27日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36)。個案在臺期間無症狀，已掌握同車接觸者5人，均有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心表示，案1119為本國籍40多歲男性，今年1月至墨西哥洽公，4月18日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月24日陸續出現咳嗽及發燒症狀，4月26日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值23)。個案發病前2天為居家檢疫期，未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,121例確診，分別為989例境外移入，84例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,051人解除隔離、58人住院隔離中。