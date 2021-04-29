台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　舞蹈教室聲明: 他戴口罩觀看•和阿曼達舞場活動學員未近距離接觸

詹寶治舞蹈教室稱, 案1112當天是在阿曼達舞場的場邊戴口罩觀看,跟參與活動的學員並沒有近距離接觸. (圖/官方臉書, TN宇妍... 詹寶治舞蹈教室稱, 案1112當天是在阿曼達舞場的場邊戴口罩觀看,跟參與活動的學員並沒有近距離接觸. (圖/官方臉書, TN宇妍Jessica特效處理)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 疫情指揮中心昨(28日)公布與華航機師無關的武漢肺炎本土案例案1112足跡，他是國內一名70多歲男性，他因送餐給染疫家人遭感染武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）。由於他曾到桃園市中埔國小參與樂齡學習課程。教育部調查指出，上課地點是獨棟教室，且錯開國小上下學時間，沒與學童接觸。

根據華視新聞報導，案1112為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。

衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於28日確診(Ct值26)；已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離，並公布個案的公共場所活動史，提醒曾於以下所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

根據指揮中心疫調足跡(如下表)，案1112曾於:

▲4月20日下午1時20分至3時30分到平鎮區北興活動中心，下午4時到懶得煮客家麵食館金陵店、下午5時到中壢區阿曼達舞場。

▲4月21日上午9時至11時30分、下午1時曾到桃園區中埔國小參與樂齡學習課程。

詹寶治舞蹈教室稱, 案1112當天是在阿曼達舞場的場邊戴口罩觀看,跟參與活動的學員並沒有近距離接觸. (圖/官方臉書, TN宇妍Jessica特效處理)

由足跡看起來案1112在4月20日晚間曾在桃園中壢區阿曼達舞場跳舞4.5小時；舞場現場多張照片曝光，發現有超過百人的大合照，大家幾乎都沒戴口罩，而在跳舞過程中，也有人沒戴口罩。不禁讓人憂心忡忡。

不過詹寶治舞蹈教室的舞蹈老師，29日在臉書 發文澄清:

從昨天(4/28) 接受到疫情訊息到現在,我們一直在關心是哪位學員確診, 就在剛剛已經找到確診案例1112, 目前已經證實 此人並非我們邀請來參加4/20活動的人員 ， 此案例是參加 平鎮區北興活動中心課程的學員, 而我們教室也從來沒有在北興活動中心開班授課 據了解,此確診案例 當天只是來舞場的舞客,來到現場才知道我們在辦活動, 此案例也在場邊戴口罩觀看,和來參與活動的學員並沒有近距離接觸. 造成同學們的恐慌我們也很難過,相信這件事情很快就會落幕,請大家務必配合政府防疫措施,讓疫情更加快速穩定落幕. 在此我們再聲明一次我們從來沒有在平鎮區北興活動中心開班授課 (詹寶治舞蹈教室)

平鎮區北興里里長莊訓城表示，案1112報名活動中心的樂齡國標舞蹈班，這是外地人借用活動中心開課，個案也不是里民，市政府目前已經完成消毒，活動中心會關閉兩週，請里民不要驚慌。

「阿曼達舞場」員工表示，收到衛生局通知後立即加強消毒，且當天舞會也有實聯制，客人進場須先量體溫及酒精消毒，店家每晚9時也都會例行消毒。28, 29兩天的客人訂位都已取消，店家將進行大消毒，5月1日才會重新營業。

另外中央流行疫情指揮中心28日公佈疫調足跡顯示，4月21日案1112曾到桃園市桃園區中埔國小參與樂齡學習課程，提醒曾出入相關場所民眾須自主健康管理，一旦出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常應戴口罩至醫院就醫採檢。

中央社29日引述教育部說，案1112是到桃園區樂齡學習中心上課，由桃園市教育志工聯盟商借中埔國小教室作為課程場地。

根據教育部調查，與案1112有關的課程，是本月21 日上午9時30分到11時30分的「帶著手機輕旅行」，以及下午1時到3時的「智慧手機運用」，2堂課共有47名學員出席。樂齡中心已自主停課1週因應，並於28日下午由桃園市環保局派人消毒。

教育部指出，樂齡中心上課地點是獨棟教室，與國小教學區有段距離，且上課時採梅花座，學員進出都戴口罩，課程前後也都會消毒教室。另外避免與國小學童接觸，課程時間都錯開國小的上下學時間。

教育部表示，109年2月發函的「全國樂齡學習中心因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防護措施處理原則」，明訂樂齡中心的防疫措施和停課標準，都比照所在學校規定辦理，如果未達共識，則由各縣市政府協調。

樂齡中心人員如果有確診案例，須配合地方衛生單位疫情調查，掌握感染方式後，停課計算方式由地方政府依疫調情形決定，可採部分或全面停課。

教育部表示，樂齡中心課程較多元，且排課有彈性，疫情期間可因地制宜發展線上課程，教育部也持續研發數位教材，置於樂齡學習網，讓各中心運用，長者也可自行上網自學。

中央流行疫情指揮中心28日公布武漢肺炎本土案例案1112活動足跡後，桃園市政府環保局立即對足跡點啟動清消作業，民間業者表示，除了每天的消毒工作，也會配合市府後續規劃。

環保局表示，在接獲訊息後，就由清潔隊分頭前往桃園區、平鎮區及中壢區的足跡點進行清消作業。

教育局表示，對於案1112曾參與中埔國小樂齡學習課程的活動史，已安排在下午4時由環保局入校進行消毒，樂齡中心學習課程也停課一週。

懶得煮客家麵食館28日上午正常營業，店員表示看了新聞才知道有確診者來過，員工也擔心感染，下午公布疫調足跡後，店內門可羅雀，員工擔心工作受衝擊，但店員指出，每天休店後都會消毒，至於是否要暫時停業，還要等市政府及老闆通知。