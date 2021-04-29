台灣法英共製VR《大師狂想曲：蔡明亮》入圍美國影展　六月世界精彩首映

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國際共製VR作品《 大師狂想曲：蔡明亮》(28)日入圍美國翠貝卡影展VR競賽單元獎項，將於今年六月世界首映。

國際公認最具影響力的翠貝卡影展VR競賽單元獎項，於台灣時間昨 (28)日公布入圍名單，《 大師狂想曲：蔡明亮》，風光獲選影展「沉浸式作品單元」（Trib eca Immersive）的「互動作品」（Virtual Arcade）項目，將代表台灣與其他國際作品共同角逐 Be st Immersive Narrative與 Best Creative Nonfiction Experience 兩個獎項。

《 大師狂想曲：蔡明亮》是由台灣綺影映畫與法國ALTAS V、英國及盧森堡跨國合製，《大師狂想曲》一系列由法國導演克萊蒙德諾（Clémen t Deneux）執導，推出共五集VR影集，其中以蔡明亮為題的第二集 ，加入台灣導演賴冠源聯合執導，並由德法公共電視台（Arte ）、英國廣播公司（BBC）、台灣公共電視台（PTS） 及文策院共同出品，於2020年獲得文策院沉浸式內容國際合資合 製方案支持。

《大師狂想曲》內容以五位國際大師級導演的親身經歷出發， 講述每位導演創作的背後不為人知、未能實現的故事，首集拍攝美國導演Abel Ferrara故事 ，現年69歲的Ferrara是旅居羅馬的美國電影工作者，執導的電影以激進與爭議題材聞名。

本次以蔡明亮導演為故事主人翁， 邀請蔡導分享童年與成長過程中的回憶故事， 為求如實呈現導演的訪問場景，台灣導演賴冠源特別運用文策院IP 內容實驗室的4DVIEWS容積捕捉攝影棚拍攝，藉由技術升級， 同時達到觀眾沉浸式體驗的優化。

美國翠貝卡影展自2001年創立以來， 便以鼓勵多元新型態敘事影視創作聞名，近期更廣納VR、遊戲、 音樂及線上作品等領域， 成為創意表現與沉浸式娛樂作品發表的重要平台。