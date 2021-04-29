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【失控印度新冠疫情】外援杯水車薪　印度醫批莫迪輕防疫成「超級傳染者」

專家抨擊印度總理莫迪罔顧科學根據舉辦選舉造勢，還允許北印度的群聚節慶，才讓狀況失控

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 11:53
一名醫療人員4月8日在印度安拉阿巴德（Prayagraj）為一名孩童進行採檢。（美聯社圖片）

一名醫療人員4月8日在印度安拉阿巴德（Prayagraj）為一名孩童進行採檢。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）印度的新冠肺炎死亡人數已經突破20萬，第二波疫情大爆發造成過去一週每天都有超過36萬起新病例，印度的總確診人數已經來到1790萬，不過外界擔心，實際狀況可能還要更糟。

根據世界衛生組織所發佈的全球疫情最新狀況，上週全球共有570萬起新病例，印度就佔了其中的38%，昨(28)日政府的疫苗施打申請網站一上線，就被過高的訪問流量而癱瘓，而雖然來自英國、新加坡、紐西蘭和法國等國的緊急醫療協助已經開始抵達印度，俄國也同意以自製的疫苗協助，分析指出，印度的人口多達13億，這些協助恐怕是杯水車薪。

由於只有出現症狀的人才能接受檢驗，加上許多偏遠鄉鎮難以紀錄，與印度當地診所與實驗室合作的約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授Amita Gupta認為，在一些嚴重的地方，實際數字可能要多上10倍，甚至還有出現記者親自到停屍間去數遺體，以追求接近實際數字的狀況。

現階段，印度無論是檢驗實驗室還是醫院都處於爆滿狀態，實驗室24小時不停地篩檢送來的檢體，而醫院則因為暴增的病患人數而超出收容限制，迫使病患家屬必須讓患者待在家中接受治療。氧氣和瑞德西韋(remdesivir)等抗病毒藥物的短缺也讓患者必須從黑市尋找治療途徑。諷刺的是，即使價錢因為需求持續攀升，黑市的藥品仍被搶到斷貨；除此之外，火葬場的黑煙也沒有停過，病逝的人數多到人們必須在停車場架設臨時的焚燒柴堆，還不夠處理大量的遺體。

政府醫院的顧問表示，第一波疫情爆發時當局有做好足夠的準備，第二波疫情的變數過多，加上時間突然，完全令人措手不及。隨著選舉時間接近，這一波疫情也讓民眾怒火中燒，部分人抨擊總理莫迪(Narendra Modi)罔顧科學根據舉辦選舉造勢，還允許北印度的群聚節慶，才讓狀況失控。

印度醫學學會(IMA)副會長Navjot Dahiya博士直言，莫迪這些忽視防疫規範的行為，讓他直接成為了「超級傳染者」。
新冠肺炎
COVID19
莫迪

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