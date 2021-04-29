華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過

04-29 17:03更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）針對一早華航諾富特飯店進行全棟淨空、消毒一事，中央流行疫情指揮中心在今（28）日下午的記者會證實，該飯店一名房務管理主管確診，另有3名員工有發燒情形，包括2名房務人員，指揮官陳時中推估，飯店內部可能有傳播鏈，不排除有其他清潔人員感染，因此飯店需要環境清空、消毒、靜置。

【華航機師疫情延燒】4/29各增1例諾富特飯店主管、華航機師和家屬確診

陳時中今天下午記者會表示，諾富特飯店中房務管理部門的中級主管（案1120）確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），都是在消毒、清潔人員整理房間後，才進房檢查環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作上主要接觸對象為清潔人員和機組員。

在接獲案1120確診後，陳時中與疾管署專家開會後推估，這名房務主管受到環境染機率不大，可能是環境遭污染後，清潔人員打掃時被感染，人與人接觸有個傳播鏈，案1120可能是第二波才被傳染，和其他機師一樣在旅館裡被感染，所以該飯店主管染疫後，飯店需要環境清空、消毒、靜置。

陳時中表示，根據指揮中心醫療應變組副組長王必勝實地到防疫旅館審視，旅館清潔都相當落實，客人離房門後，會先由一批人員戴手套、口罩、面罩、防護衣進房消毒，再靜置30分鐘，然後清潔人員在沒穿防護衣的狀況下進行擦拭、收拾，最後案1120會去環境檢查。

目前案1120已經住進醫院加護病房治療，3名發燒員工中有2名也是清潔人員，指揮中心正在對飯店清潔人員進行疫情調查。

值得注意的是，因該主管17日發病，推估約15日開始有傳染力，直到今日確診，這段期間內曾經有6名華航染疫機師在此居家檢疫，包括案1079、案1092、案1101、案1102、案1105、案1122，不排除這6名機師染疫可能和飯店有關。

至於是否公布案1120的完整足跡？陳時中說，當然會，但案1120是重症，目前已在加護病房，足跡無法說得很清楚，現階段是透過其他方法，能先掌握的就先掌握。

陳時中表示，諾富特桃機飯店一部分做為防疫旅館 、一部分收住一般旅客，初步研判飯店內部可能有傳播鏈，在人與人接觸下，恐怕有互相傳染情形，且環境也已經遭污染，因此採最嚴格措施，全員隔離，截至今天，飯店總共412人需要撤離，包括207名飯店員工、109名華航員工、76位過境休息的外籍機師、20名旅客。

陳時中說，這些人員主要撤離到北部6家檢疫所，除了過境休息的外籍機師外，其他人員待檢疫期滿、採檢陰性後放行。

截到中午207名飯店員工已有178人離開、3人發燒送醫，另外25人留在旅館善後，預計今天下午5時完成清空，此後將展開環境、房間採檢，等靜置幾天後，再全面消毒。

指揮中心發言人莊人祥表示，飯店環境篩檢部分，評估現場風險已採檢39件，包括房務辦公室21件、男性更衣室1件、員工餐廳13件及量測體溫簽名處4件，未來房間也會按排環境採檢。

軍事新聞通訊社稍早也證實，陸軍33化學兵群已派遣24名官兵，並出動偵搜車、氣霧式消毒器、背負式消毒器等機具，前往各人員收容檢疫所，針對接駁遊覽車、司機及人員行走動線執行消毒作業。

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04-29 11:46首發

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）華航機師染疫風波延燒？今（28）日上午驚傳華航諾富特飯店進行淨空、消毒計畫。桃園市長鄭文燦證實，飯店有1名員工確診，約有422名機組員等必須送至集中檢疫所和防疫旅館，諾富特淨空消毒後還得靜置14天以上。中央流行疫情指揮中心下午2時也將舉行記者會，由指揮官陳時中親自對外說明。

華航接連有機師確診，但他們全都分屬不同機隊，機隊間不會混飛，照理來說沒有群聚的問題，因此曾有人懷疑華航機組員檢疫用的飯店清潔、消毒等是否出了問題。指揮中心昨（27）日才解釋，經過2天實地勘查，安全管理都有專人管制，居家檢疫是6層獨棟建築，與其他旅客沒有接觸，每個樓層角落都有監視器，中控室影像清晰；且飯店10人24小時輪班，房間也都有警鈴、電子鎖，APP有自動上傳健康狀況到總部，垃圾、送餐、清潔、消毒等流程狀況也很良好。

但今天清晨卻傳出華航機組人員居家檢疫用的諾富特飯店全棟淨空消毒，疫情指揮中心指揮官陳時中更親自坐鎮現場，並要大家全部移到集中檢疫所，此舉已造成機組員人心惶惶

中央社報導，鄭文燦今天上午列席議會總質詢時接受桃園市議員陳治文質詢有關疫情細節，鄭文燦表示，華航機師染疫事件確實有擴大趨勢，建立防火牆是當務之急，華航園區已經由衛生福利部桃園醫院進駐，進行核酸檢測、抽血驗抗體、注射疫苗的三合一動作，且將擴大到機組員和其他人員，這部分一天可以做200人，預計5月10日會做完，華航也啟動兩班制進行分組上班。

鄭文燦表示，昨天因為有疫情考量緣故，中央決定淨空諾富特，指揮中心指揮官陳時中、桃園市衛生局長王文彥現在人也都在諾富特指揮淨空計畫，初估有422名機組員及員工必須要移送到集中檢疫所和防疫旅館。

鄭文燦說，諾富特淨空計畫執行完畢以後會進行消毒和靜置，至少會靜置14天以上，影響比較大，會請桃園觀光旅遊局協助支援防疫旅館，機場捷運的部分，包括機場2個站和諾富特站也會進行消毒並提升防疫等級。

但在市政總質詢中場休息時接受媒體聯訪時鄭文燦竟意外說出，諾富特飯店有1名主管染疫，由於他在飯店會四處走動，未免讓華航諾富特飯店有任何群聚的風險，因此才做清空和消毒的決定。