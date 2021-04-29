身份證5、1、7！台北柏克金燒肉屋免費兌換老饕必點「美國精選橫膈膜」　

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)身份證字號只要有5、1、7，到「柏克金燒肉屋」可免費兌換美國精選橫膈膜。

「金車柏克金餐酒集團」旗下「柏克金燒肉屋」(BUCKSKIN YAKINIKU)慶祝5月17日二週年，推出「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動，只要身分證字號有數字5、1、7，來店用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」一份，最多送出重達500克。



柏克金燒肉屋5月活動，身份證字號有5、1、7，用餐免費換「美國精選橫膈膜」乙份，最多500克。(圖/柏克金燒肉屋)

「柏克金燒肉屋」特別選用每頭牛僅有1%的「美國精選橫膈膜」回饋粉絲，口感鮮嫰帶有咬勁卻不油膩，熱量又比五花肉來得低，是老饕必點的部位之一！憑身分證字號「5」「1」「7」三碼，用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」乙份，中一碼兌換100克、中兩碼兌換300克、中三碼兌換500克。

從5月1日-5月31日為期一個月，平日晚間或假日午晚間到柏克金燒肉屋用餐滿低消，出示身分證字號「5」「1」「7」身分證正本及活動相關訊息畫面，就能參與「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動，每人需用餐滿低消500元，每桌限參與一次優惠活動。

柏克金燒肉屋店家資訊