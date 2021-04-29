Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

身份證5、1、7！台北柏克金燒肉屋免費兌換老饕必點「美國精選橫膈膜」　

柏克金燒肉屋5月活動，身份證字號有5、1、7，用餐免費換「美國精選橫膈膜」乙份，最多500克。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 11:29
柏克金燒肉屋5月活動，身份證有這三碼，用餐免費換「美國精選橫膈膜」乙份，最多500克。(圖/柏克金燒肉屋)

柏克金燒肉屋5月活動，身份證有這三碼，用餐免費換「美國精選橫膈膜」乙份，最多500克。(圖/柏克金燒肉屋)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)身份證字號只要有5、1、7，到「柏克金燒肉屋」可免費兌換美國精選橫膈膜。

「金車柏克金餐酒集團」旗下「柏克金燒肉屋」(BUCKSKIN YAKINIKU)慶祝5月17日二週年，推出「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動，只要身分證字號有數字5、1、7，來店用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」一份，最多送出重達500克。

身份證5、1、7！台北柏克金燒肉屋免費兌換老饕必點「美國精選橫膈膜」　
柏克金燒肉屋5月活動，身份證字號有5、1、7，用餐免費換「美國精選橫膈膜」乙份，最多500克。(圖/柏克金燒肉屋)

「柏克金燒肉屋」特別選用每頭牛僅有1%的「美國精選橫膈膜」回饋粉絲，口感鮮嫰帶有咬勁卻不油膩，熱量又比五花肉來得低，是老饕必點的部位之一！憑身分證字號「5」「1」「7」三碼，用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」乙份，中一碼兌換100克、中兩碼兌換300克、中三碼兌換500克。

從5月1日-5月31日為期一個月，平日晚間或假日午晚間到柏克金燒肉屋用餐滿低消，出示身分證字號「5」「1」「7」身分證正本及活動相關訊息畫面，就能參與「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動，每人需用餐滿低消500元，每桌限參與一次優惠活動。

柏克金燒肉屋店家資訊

  • 地點：台北市中山區南京東路二段1號2樓
  • 營業時間：每日午間11:30-14:30、晚間17:30-22:30
柏克金燒肉屋
身分證
美食
好康
燒肉
台北

相關新聞

參與華航染疫機師同場台北清真寺活動 6校97人自主健康管理
參與華航染疫機師同場台北清真寺活動 6校97人自主健康管理
2021/04/28 10:01
台灣文化協會成立百週年 北市文化局4DViews全立體影像致敬蔣渭水
台灣文化協會成立百週年 北市文化局4DViews全立體影像致敬蔣渭水
2021/04/27 16:26
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
2021/04/27 11:10
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
2021/04/26 11:49
【台科大緊急消毒】65名師生曾與染疫機師參與台北清真寺活動 4/30前勿到校
【台科大緊急消毒】65名師生曾與染疫機師參與台北清真寺活動 4/30前勿到校
2021/04/26 10:17

更新時間 : 2021-04-29 17:13 GMT+08:00

最受歡迎

《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
【更新】台灣華航4/27累計9機師染疫•5人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台妻兒陸續確診
【更新】台灣華航4/27累計9機師染疫•5人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台妻兒陸續確診
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
打兩劑新冠疫苗可縮短居檢 陳時中：最快5月中上路
打兩劑新冠疫苗可縮短居檢 陳時中：最快5月中上路
ELLA宣傳「聽見歌再唱」失言惹怒台灣原住民　親上火線道歉五月天暖回神救援
ELLA宣傳「聽見歌再唱」失言惹怒台灣原住民　親上火線道歉五月天暖回神救援
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機