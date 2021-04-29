平時經痛做愛也痛　生不出小孩夫妻爭吵鬧離婚！

【健康醫療網／記者林怡亭報導】小美（化名）現年35歲，每次月經來時因為嚴重經痛，只能臥床無法動彈，即使吃了止痛藥也不見改善；與丈夫結婚三年一直想要有小孩，卻因為性行為時會有不適感與疼痛，導致小美排斥「做功課」這件事情，即使成功完事也是沒有順利懷孕，兩人也常為了生小孩這事而互相責怪甚至鬧離婚。身旁親友見狀便介紹他們至台北中山醫院生殖醫學中心求診，經檢查後發現，小美兩側卵巢長有3公分及5公分大的巧克力囊腫，這才發現自己平時的經痛以及性行爲的疼痛，是因為巧克力囊腫導致，最後經由囊腫手術搭配試管嬰兒療程後，成功懷孕，而岌岌可危的夫妻關係，也在試管嬰兒療程期間，透過生殖中心的心理諮商服務得到改善。

忽略經痛警訊 巧克力囊腫恐不孕

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，巧克力囊腫是子宮內膜異位症的一種，因為經血逆流積蓄在卵巢及骨盆腔當中，每次月經來時，累積在骨盆腔及卵巢中的內膜細胞無法排出，導致積血及發炎現象。也會造成輸卵管及骨盆腔沾黏與腸沾黏等症狀，常合併有嚴重經痛、性交痛與骨盆腔疼痛等狀況。多數年輕女性常以為經痛是正常現象，單靠止痛藥止痛，但隨著時間累積，止痛藥劑量越用越多，止痛效果也沒有比較好；等到想懷孕的年紀時卻不孕，經由檢查才得知自己有子宮內膜異位症或巧克力囊腫，這才驚覺原來是自己忽略了平時身體發出的經痛及疼痛警訊，此時多半需要進一步的人工生殖療程治療才能順利懷孕。

現代醫學技術進步 同步治療巧克力囊腫與不孕

李世明醫師說明，面對巧克力囊腫的不孕患者，最好的治療方式是將卵巢內的巧克力囊腫切除再搭配試管嬰兒療程。以往的侵入性治療，因為動大刀很容易傷害卵巢，但隨著醫療科技的進步，在藥物研發、微創手術技術及凍卵技術都相繼提升的狀況下，手術前會先與患者溝通，可手術時將一部分的卵巢冷凍，或先取卵冷凍卵子，保留未來生育機會；另外，透過藥物讓巧克力囊腫的體積縮小，再由微創型手術進行切除，將身體與器官的傷害降至最低。

李世明醫師補充，案例小美在手術先取卵，再安排囊腫切除手術，術後等待身體恢復的同時，將卵子與精子於培養皿中結合形成胚胎，並透過『胚胎縮時攝影監控培養箱』的動態記錄與AI人工智慧數據分析輔佐，挑選出優質胚胎冷凍保存。巧克力囊腫切除術後三個月，醫師評估身體狀態恢復良好，便將胚胎解凍進行植入，最後順利懷孕。

勿忽略經痛警訊 及早檢查避免不孕

李世明醫師提醒，女性朋友們不要忽略身體發出的疼痛警訊，若長期有經痛問題應儘速就醫檢查，倘若為巧克力囊腫或其他子宮內膜異位症也該積極面對，在病灶不嚴重的狀況下可使用藥物控制，若需要侵入性的治療，亦有新型微創手術可以選擇，避免疾病拖延導致身體傷害與不孕。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49867

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