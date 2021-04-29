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台灣印度經濟聯席會議 聚焦供應鏈、智慧城市、電動車

本會議就如何時實現「供應鏈復甦倡議」，探討台灣高科技產業與印度合作之可能性。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 10:38
第19屆台灣印度經濟聯席會議 （來源：國經協會提供）
第19屆台灣印度經濟聯席會議 （來源：國經協會提供）

第19屆台灣印度經濟聯席會議 （來源：國經協會提供）

第19屆台灣印度經濟聯席會議 （來源：國經協會提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）「台灣印度經濟聯席會議」28日登場，會議聚焦印太地區供應鏈重組，以及雙方智慧城市與電動車合作商機。因應疫情，本屆會議以線上方式進行，兩地逾百人共襄盛舉。

受外交部國際合作及經濟事務司(國經司)委託，國經協會辦理該會促進雙方專家交流與產業合作機會，會議今已邁入第19個年頭，是台灣與印度雙邊業界之重要交流平台。28日我駐印度代表處葛葆萱大使、印度台北協會戴國瀾會長、Panasonic印度及南亞區執行長Mr. Manish Sharma皆應邀出席活動。

為因應疫情、降低對中國供應鏈的依賴性，日本、印度、澳洲三國提倡「供應鏈復甦倡議」，提升區域合作及亞太地區供應鏈之重組，以達到穩定國內經濟及產業發展、平衡中國在印太地區的影響之效。本會議就如何時實現上述協議框架，探討台灣高科技產業與印度合作之可能性。此外，因應印度發展政策，台灣廠商也可在智慧城市推動之解決方案及電動車、電子零組件等產業與印度合作，未來商機可期。

印度近年來挾著龐大強勁內需市場、廉價生產成本及豐沛的技術人才，已成為各國企業海外投資大熱門。尤其快速成長的中產階級所帶的動強勁內需市場最吸引外資目光。根據印度商工部統計資料，印度前10大外資主要投資產業依序為服務業、電信、電腦軟硬體、營建及不動產、車輛、貿易、醫藥生技、化學品、電力、建築。

2020年台灣印度貿易總額 47.97 億美元，2021 年 1~3 月貿易總額 16.74 億美元(成長 22.33%)，2020 年印度為我第17 大貿易夥伴，為我第16 大出口國。
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