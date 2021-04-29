過度清潔爛痘大爆發 醫：掌握「益生態」洗沐三原則 擺脫胸、背痘

抗菌、去角質雙管齊下 外勤OL日洗三次澡反成背痘惡化元凶。（示意圖／Getty Images） 抗菌、去角質雙管齊下 外勤OL日洗三次澡反成背痘惡化元凶。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）炎炎夏天即將來到，皮膚科醫師胡怡萱提醒，除了紫外線的傷害，高溫帶來的汗水、皮脂過度分泌，加上空污PM2.5問題，都會破壞皮膚表層的益菌微生態；另一方面，若過度或使用不適合的沐浴清潔的同時，更可能引病菌上身，造成更嚴重的肌膚危機。

抗菌、去角質雙管齊下 外勤OL日洗三次澡反成背痘惡化元凶

胡怡萱醫師指出，近期就有一名20多歲的OL小真，因胸、背痘痘發膿惡化前來求診。平日擔任外勤工作，且需騎車外出拜訪客戶的小真表示，因擔心汗水跟空氣髒汙會導致痘痘，每天至少都洗三次以上的澡，除了選擇標榜「抗菌」成份的沐浴乳，還會搭配澡巾及磨砂膏為身體去角質。沒想到幾週下來，痘痘不但沒有變少，更出現化膿、發癢的現象。

胡怡萱醫師解釋，人體皮膚表面存在著豐富的菌叢，可將其視為生態系統。好菌會抑制壞菌生長，保護人體免受致病微生物侵襲，減少肌膚惱人狀況產生。

但過去常見強調「抗菌」、「強力清潔」的洗沐產品，多為廣效殺菌，在洗掉壞菌同時，也破壞了肌膚原有的益菌平衡，反造成免疫系統的破壞，引發過敏甚至嚴重的細菌入侵感染。

醫師籲：掌握「益生態」洗沐關鍵三原則，避免體表菌叢生態失衡

胡怡萱醫師強調，菌相平衡不只影響腸道免疫，近幾年皮膚科醫界積極研究的「益生態 (或稱肌膚微生態，Skin Microbiome)」，便是強調膚表健康多元菌叢生態的重要性。

一般民眾在洗沐的同時，除了應避免高溫、皂鹼等過度清潔方式破壞原本的菌叢生態，其實更可透過正確的沐浴品挑選，幫助肌膚益菌生態鏈的養成。胡怡萱醫師說明，肌膚的「益生態」受到三個關鍵因素影響。

關鍵1：pH5.5微酸性‧創造益菌生長環境

肌膚每個部位酸鹼程度稍有不同，通常健康角質層的pH值大致落在 4.5-6.5的微酸狀態，是最適合益菌生長的酸鹼值。但沐浴品中常見的皂鹼成分，除了會帶走肌膚表面的皮脂膜，更會影響pH值，讓壞菌有機可乘。

醫師建議，應選擇pH5.5微酸性的沐浴品，在洗澡同時鞏固皮脂膜健康，打造益菌多壞菌少的肌膚自然保護力。

關鍵2：天然保濕成分‧提供好菌養份

國外研究指出，皮膚保水度與表皮菌叢生態會交互影響。以異位性皮膚炎的患者為例，隨著患者表皮水分散失率的增加，連帶膚表的pH值上升，同時膚表的金黃葡萄球菌、皮屑芽孢菌等特定的致病菌種也會跟著增加。相對的擠壓好菌的數量，造成益菌生態的失衡。

醫師建議，選擇沐浴品時，可選擇含有燕麥、菊苣等天然保濕因子，或添加鎖水磁石(Pentavitin)這類醫美級長效保濕成分的產品，透過沐浴時間，幫肌膚角質層充分補水，同時提供好菌所需的充足養分。

關鍵3：溫和調理皮脂‧避免壞菌滋生

肌膚上過度分泌的皮脂，可能導致菌叢生態紊亂，造成壞菌的孳生。但過於激烈的控油清潔方式，在除去皮脂的同時也可能會刺激肌膚，引發炎症反應。醫師建議，可採用較溫和的無皂鹼洗劑，或含有維生素B群、尿囊素等能舒緩肌膚、調理皮脂平衡的產品，切忌採取錯誤的沐浴清潔手段，試圖清除體表的髒汙及壞菌，反擾亂原本多樣化的肌膚菌叢生態。

胡怡萱醫師提醒，雖然空汙PM2.5問題日趨嚴重，恐對肌膚健康造成危害。但「益生態」的平衡，可讓人體形成自然的免疫保護力，對抗外界刺激。醫師建議，「益生態」的建構可體內外並進。體內透過規律作息、均衡飲食，適當補充腸道益生菌，建構腸道屏障功能；體外則透過pH5.5微酸性、適度保濕、溫和控油，維持正常皮膚生理功能。