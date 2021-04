【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」

(台灣英文新聞/施家恩 綜合報導)印度版「環保少女」坎古加姆(Licypriya Kangujam)27日貼出私訊台灣外交部求救的截圖,外交部小編也立即給予溫暖回應及祈禱,28日,台灣外交部也立刻針對坎古加姆訊息中提到的「製氧機」進行調用,本周透過華航貨機火速送往印度救人。

坎古加姆是印度最年輕的環保倡議者,她連日來不斷透過推特向外界請求支援,27日更去訊台灣外交部求救,外交部推特小編先回應:「願上帝保佑印度及其偉大的人民,我們正努力協助。」、「為你們祈禱,加油」。坎古加姆再回訊,指印度現在需要「氧氣濃縮器愈多愈好,懇請儘早發送。我乞求你們,我們快要死了!」

外交部接著回覆:「我們正與主要決策者討論中,願過程順利。」

27日稍晚,蔡英文也在推特上對於印度新冠肺炎危機升高表達極大關切,表示「台灣會與印度一起併肩度過難關,台灣已準備好提供援助了。」

中央社報導,28日外交部常務次長曹立傑在參加立院專案報告後向媒體表示,首批製氧機等物資,本周將會透過華航貨機送往印度,「且不會只協助這一次,會長期繼續下去。」

On behalf of all #Taiwanese people, I would like to express my serious concern over the rapid spread of COVID-19 in #India. Taiwan stands with India in this difficult time, & we are ready to provide help.