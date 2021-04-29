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【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」

台灣外交部常務次長曹立傑28日說，首批製氧機等物資，本周將會透過華航貨機送往印度

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/29 10:12
（翻攝 Licypriya Kangujam推特）

（翻攝 Licypriya Kangujam推特）

（台灣英文新聞／施家恩　綜合報導）印度版「環保少女」坎古加姆（Licypriya Kangujam）27日貼出私訊台灣外交部求救的截圖，外交部小編也立即給予溫暖回應及祈禱，28日，台灣外交部也立刻針對坎古加姆訊息中提到的「製氧機」進行調用，本周透過華航貨機火速送往印度救人。

坎古加姆是印度最年輕的環保倡議者，她連日來不斷透過推特向外界請求支援，27日更去訊台灣外交部求救，外交部推特小編先回應：「願上帝保佑印度及其偉大的人民，我們正努力協助。」、「為你們祈禱，加油」。坎古加姆再回訊，指印度現在需要「氧氣濃縮器愈多愈好，懇請儘早發送。我乞求你們，我們快要死了！」

外交部接著回覆：「我們正與主要決策者討論中，願過程順利。」

27日稍晚，蔡英文也在推特上對於印度新冠肺炎危機升高表達極大關切，表示「台灣會與印度一起併肩度過難關，台灣已準備好提供援助了。」

中央社報導，28日外交部常務次長曹立傑在參加立院專案報告後向媒體表示，首批製氧機等物資，本周將會透過華航貨機送往印度，「且不會只協助這一次，會長期繼續下去。」
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