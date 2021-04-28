全球百大最具影響力企業 台灣唯一台積電入榜

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國時代雜誌（TIME）今(28日)公布全球百大最具影響力企業（TIME 100 Most Influential Companies），台積電也躋身這百強名單之中，足見「護國神山」的國際重要性。

時代雜誌全球百大最具影響力企業名單將國際企業分為五大種類，分別是開拓者（Pioneers）、領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、巨擘（Titans）及顛覆者（Disruptors）。這次台積電入榜，被分類在巨擘企業，與阿里巴巴、臉書（Facebook）、迪士尼（Disney）、三星（Samsung）、微軟（Microsoft）及聯邦快遞公司（FedEx）等全球大企業一同上榜。

在時代雜誌針對台積電的介紹短文中，指出台積電主要為國際知名企業客戶製作晶片，如蘋果公司（Apple）、索尼集團（Sony）及華為等大型企業，加上川普政府過去對中國的制裁政策，限制美國企業出售科技給中國晶片製造商，無意間造成對台積電的需求依賴，讓台積電變得比以往更不可或缺。

根據中央社的報導，台積電的財報顯示，2020年最後一季淨收入達50.1億美元（約新台幣1400億元），比前一年同期成長23%，其走勢相當強勁，在國際間半導體產業的優異表現，也應證了其「護國神山」的地位。