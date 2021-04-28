台東熱氣球嘉年華暑假熱鬧登場！超萌Hello Kitty熱氣球將登上天空

今年的台東鹿野高台「國際熱氣球嘉年華」中，Hello Kitty將穿上布農族傳統服飾，以最具特色的造型迎接來自各地的觀光客。（圖/台東縣政... 今年的台東鹿野高台「國際熱氣球嘉年華」中，Hello Kitty將穿上布農族傳統服飾，以最具特色的造型迎接來自各地的觀光客。（圖/台東縣政府）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 台東鹿野高台「國際熱氣球嘉年華」將於今年7月3日至8月16日熱鬧登場，與往年不同的是，台東縣政府將活動加碼延長逾一週的時間，更首次與台灣三麗鷗公司合作，打造超萌的巨型Hello Kitty熱氣球，體驗套票將於5月5日起開放預購。

台東縣長饒慶鈴今(28日)舉辦「2021台灣國際熱氣球嘉年華」活動記者會，公布今年全球唯一的Hello Kitty熱氣球，為了與在地主題結合，Hello Kitty更穿上布農族傳統服飾，以最具特色的造型迎接來自各地的觀光客。

此外，今年活動的舉辦天數更從原本37天延長為45天，也就是從7月3日至8月16日，其中將包含7場熱氣球光雕音樂會，地點分別舉辦在鹿野高台、成功三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區、知本溫泉區，和今年首度新增之杉原灣海水浴場。

不只是Hello Kitty熱氣球的造型經過重新設計，有鑒於熱氣球主要活動場域縱谷地區多為阿美族及布農族，今年也將交通部觀光局吉祥物「喔熊」，穿著阿美族傳統服飾，與Hello Kitty一起入境隨俗，打扮成最具台東Style的超萌樣貌。

另外，今年的熱氣球繫留體驗活動，購票方式一樣分為現場購票及線上預購，不過預購票分為三種不同的套票，自下個月5號中午12點起，即可開始購買「漫步台東套票」，售價 3,000 元起，19號中午12點是「輕旅滿足套票」，售價 1,750 元起，6月2日中午12點則是「歡樂升空套票」，售價 550 元起。詳情請洽台灣國際熱氣球嘉年華官網。