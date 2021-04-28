新北結合科大及產業辦理「機械智能AI」職場英語體驗營

新北市教育局今（28日）結合亞東技術學院辦理「 機械群」及「電機電子群」職場英語體驗營， 透過台灣傳動元件專業製造「全球傳動科技公司」優秀企業開設「 高精密滾珠螺桿」、「線性滑軌」、「機械傳動元件製造產線」 職場實作課程，培養學生職場專業實作力與英語力。

新北市職場英語體驗營，結合科技校院及產業資源， 進行職場參訪與學習，讓學生真實體驗職場的英文情境，以「 動手做學英語」為核心，凸顯技職教育務實致用的特色， 在學習專業技能的同時，也能學習專業英語。這次體驗營以「 機械智能AI」為主題，強調探究與實作能力， 讓學生利用科學方式藉由模具感測系統測量， 搭配模流分析及自動化工程來判斷成品優劣， 並藉由射出成形的參數來進行優化， 最後以智能製造方法結合機械人實現「無人化」 模具的自動製造工廠。課程中也結合電子、 控制及計算機等專業知識及基本核心英文詞彙， 讓學生瞭解電能科技，如電力監控、電力品質、 電能轉換與節能等技術，系統與智慧控制的電機電子AI智慧。

本次參與活動的三重商工吳恩澤同學說， 機能時尚紡織品類產線基地，共有52項紡織設備是可以快速設計、 打樣與生產超讚的。瑞芳高工彭元德同學表示， 透過這次體驗課程讓我認識針織品產線、 紡織品數位印花產線及機能服飾產線，認識材料與纖維產業， 對我的職涯選擇非常有幫助。智光商工秦英瑋同學說到， 透過動手操作來學習專業領域的英文，很實用又有用， 這次體驗營以電子零件設計「夜間自動照明」電路， 激發自己實作力。豫章工商周重鈞同學表示， 機械射出成型製程太專業複雜，從課程中讓我瞭解現今設計產業、 織品時尚及製衣產業是如何結合的，其實自己出路真的很廣。

教育局表示，英文學習必須讓學生有感， 尤其是專業領域的英文學習，必須與生活與職場相連結， 職場英語體驗營課程要讓學生透過多元情境學習，「動手做學英語」 激發

學生的學習興趣， 協助學生提升未來就業市場所需專業能力及職場專業英語力， 提供更多開口說英語的機會，讓學生具備「專業技能」與「 專業英語」雙核心能力，迎戰未來職場接軌國際。