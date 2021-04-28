435藝術聚落進駐藝術家「目光：賴冠傑創作個展」一線一目光 牽動靈魂與身軀

435藝術聚落進駐藝術家賴冠傑以手工立體書創作出 名，繼2018年「In the A4」後，心理創作二部曲《目光-賴冠傑創作個展》已於4/ 25-5/9在435藝文特區萬板館首次登場亮相！本次將展出8 頁27X39公分的大張立體書及20多件全新作品， 透過賴冠傑的摺學主義思維， 帶領我們建構出人際與社會價值的世界， 探討目光對於自我與社會他人的實相價值。

本次展覽以棉線、尼龍線等作為創作媒材，透過「線」 牽引每個機關和角色動作，帶動出「線」就像是他人及社會的目光， 直接或間接的影響一個人的言語與行為。 展覽風格由封面繪製開始奠定， 以最純粹的素描手法與模糊的色彩筆觸， 繪製出從雙眼投射出的無數線條及內心的不安感， 並利用層疊的手法，像是一層層資訊進入雙眼， 感受出其中的壓力來源，探討多層次目光的影響。展覽作品《 進入我的目光》，反向思考推論出目光的產生及社會制約的形成， 經由人的言論及事情的看待角度，在互相交錯融合的影響下， 進而去思考他人會以怎樣的目光看待自己；《崩壞》 則是表達在資訊量爆炸的時代，每天須接受資訊的轟炸、 只有工作的生活及各種情感上的壓迫， 缺少與自身和他人相處的時間與機會， 導致無法宣洩的壓力爆炸而出， 促使去思考所追求的事物或目標期望， 是否與自身內心渴望有所一致，哪些是該重視及在乎的。

賴冠傑曾創作全台第一本手工DIY立體書《蛻變吧！黃裳鳳蝶》 及原住民文化立體書《你要回來了嗎？太巴塱文化立體書》， 和雙全景立體書《這不塑我們的海》，在2021年推出最新系列作 品「目光Gaze」,同時2020年進駐435板橋藝文特區藝術 聚落， 與國內外多元藝術領域傑出的藝術家進行創作交流和辦理展演活動， 一同打造435藝術聚落，在這樣多元的創作經驗下， 這次利用線與立體書結合的創作展覽， 會帶給我們什麼樣的火花及驚艷呢？邀請您一同進入「摺學主義」 的創作世界吧！

相關展覽資訊請上板橋435藝文特區官方網站：https:// www.435.culture.ntpc.gov.tw/