435藝術聚落進駐藝術家「目光：賴冠傑創作個展」一線一目光 牽動靈魂與身軀

435藝術聚落進駐藝術家賴冠傑以手工立體書創作出名，繼2018年「In the A4」後，心理創作二部曲《目光-賴冠傑創作個展》已於4/25-5/9在435藝文特區萬板館首次登場亮相！本次將展出8頁27X39公分的大張立體書及20多件全新作品，透過賴冠傑的摺學主義思維，帶領我們建構出人際與社會價值的世界，探討目光對於自我與社會他人的實相價值。
本次展覽以棉線、尼龍線等作為創作媒材，透過「線」牽引每個機關和角色動作，帶動出「線」就像是他人及社會的目光，直接或間接的影響一個人的言語與行為。展覽風格由封面繪製開始奠定，以最純粹的素描手法與模糊的色彩筆觸，繪製出從雙眼投射出的無數線條及內心的不安感，並利用層疊的手法，像是一層層資訊進入雙眼，感受出其中的壓力來源，探討多層次目光的影響。展覽作品《進入我的目光》，反向思考推論出目光的產生及社會制約的形成，經由人的言論及事情的看待角度，在互相交錯融合的影響下，進而去思考他人會以怎樣的目光看待自己；《崩壞》則是表達在資訊量爆炸的時代，每天須接受資訊的轟炸、只有工作的生活及各種情感上的壓迫，缺少與自身和他人相處的時間與機會，導致無法宣洩的壓力爆炸而出，促使去思考所追求的事物或目標期望，是否與自身內心渴望有所一致，哪些是該重視及在乎的。
賴冠傑曾創作全台第一本手工DIY立體書《蛻變吧！黃裳鳳蝶》及原住民文化立體書《你要回來了嗎？太巴塱文化立體書》，和雙全景立體書《這不塑我們的海》，在2021年推出最新系列作品「目光Gaze」,同時2020年進駐435板橋藝文特區藝術聚落，與國內外多元藝術領域傑出的藝術家進行創作交流和辦理展演活動，一同打造435藝術聚落，在這樣多元的創作經驗下，這次利用線與立體書結合的創作展覽，會帶給我們什麼樣的火花及驚艷呢？邀請您一同進入「摺學主義」的創作世界吧！
相關展覽資訊請上板橋435藝文特區官方網站：https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/