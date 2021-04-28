Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

類股輪動機會增加 美股當沖熱潮湧現

富邦證券：當沖美港股 限時超激省

By 台灣英文新聞
2021/04/28 19:29
類股輪動機會增加 美股當沖熱潮湧現

全球在經歷一場前所未有的疫情考驗，感染Covid-19人數逾1.3億人，疫苗已在去年年底問世，而美國每百人施打一劑以上的比例也已達1/3以上，疫情緩和，將帶動經濟較快復甦。

美國3月非農新增就業已回升到90萬人以上、製造業ISM指數創下64.7歷年新高，因有強大的財政與貨幣擴張政策支持，2021年美國經濟成長率可望達到6.3%~6.5%，將優於其他G7國家及全球表現。

今年截至4月9日為止，美股市值增長10%，達到47兆美元，高於全球7%及非美市場5%漲幅，佔全球股市比重提高至42.7%，遠高於美國在全球GDP版圖25%佔比，金融領先地位穩固。

2020年標普500企業獲利衰退12%，今年可望加倍奉還，Refinitiv分析師調查預估今年獲利將回升26%，且不再集中在少數產業，類股輪動機會增加。

富邦證券於4月15日起，推出「當沖美港股，限時超激省」活動，對於美港股於日內完成沖銷的電子交易客戶(限自然人(個人戶)及投資公司)，推出手續費0.1%(買賣分開計算)，且最低手收1USD或者10HKD/10RMB起(買賣分開計算)的優惠活動。所謂當日沖銷指就同一標的當日完成買進後反向賣出，或者原有庫存先賣出後當日反向買進。

除此之外，還有新戶進場禮，凡是活動期間內開立富邦證券複委託服務之新戶，或近一年未曾以電子或人工下單海外股票或海外ETF客戶，於活動期間內成交一筆海外股票或海外ETF，免抽獎即贈7-ELEVEN商品卡100元(限量2,000份)，每一ID限領一次。相關優惠及贈品活動條件請參富邦證券官網說明。

面對全球股票市場快速的變化與類股輪動，富邦證券複委託可以投資七個海外市場，並可當沖配合多國市場的交易，如投資人能善加利用當沖工具與優惠活動，將使資金運用更加靈活與彈性。

更新時間 : 2021-04-28 20:03 GMT+08:00

最受歡迎

《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【更新】台灣華航4/27累計9機師染疫•5人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台妻兒陸續確診
【更新】台灣華航4/27累計9機師染疫•5人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台妻兒陸續確診
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
2021年首次超級月亮今晚登場！5/26還有今年最大滿月和月全食
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
ELLA宣傳「聽見歌再唱」失言惹怒台灣原住民　親上火線道歉五月天暖回神救援
ELLA宣傳「聽見歌再唱」失言惹怒台灣原住民　親上火線道歉五月天暖回神救援
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
打兩劑新冠疫苗可縮短居檢 陳時中：最快5月中上路
打兩劑新冠疫苗可縮短居檢 陳時中：最快5月中上路
【海內外台灣國是會議】賴清德：台灣是主權獨立國家 與中國互不隸屬
【海內外台灣國是會議】賴清德：台灣是主權獨立國家 與中國互不隸屬