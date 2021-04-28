類股輪動機會增加 美股當沖熱潮湧現

全球在經歷一場前所未有的疫情考驗，感染Covid-19人數逾 1.3億人，疫苗已在去年年底問世， 而美國每百人施打一劑以上的比例也已達1/3以上，疫情緩和， 將帶動經濟較快復甦。

美國3月非農新增就業已回升到90萬人以上、製造業ISM指數創 下64.7歷年新高，因有強大的財政與貨幣擴張政策支持，202 1年美國經濟成長率可望達到6.3%~6.5%，將優於其他G7 國家及全球表現。

今年截至4月9日為止，美股市值增長10%，達到47兆美元， 高於全球7%及非美市場5%漲幅，佔全球股市比重提高至42. 7%，遠高於美國在全球GDP版圖25%佔比， 金融領先地位穩固。

2020年標普500企業獲利衰退12%，今年可望加倍奉還，R efinitiv分析師調查預估今年獲利將回升26%， 且不再集中在少數產業，類股輪動機會增加。

富邦證券於4月15日起，推出「當沖美港股，限時超激省」活動， 對於美港股於日內完成沖銷的電子交易客戶(限自然人(個人戶)及 投資公司)，推出手續費0.1%(買賣分開計算)，且最低手收1 USD或者10HKD/10RMB起(買賣分開計算)的優惠活動 。所謂當日沖銷指就同一標的當日完成買進後反向賣出， 或者原有庫存先賣出後當日反向買進。

除此之外，還有新戶進場禮， 凡是活動期間內開立富邦證券複委託服務之新戶， 或近一年未曾以電子或人工下單海外股票或海外ETF客戶， 於活動期間內成交一筆海外股票或海外ETF，免抽獎即贈7- ELEVEN商品卡100元(限量2,000份)，每一ID限領 一次。相關優惠及贈品活動條件請參富邦證券官網說明。

面對全球股票市場快速的變化與類股輪動， 富邦證券複委託可以投資七個海外市場， 並可當沖配合多國市場的交易， 如投資人能善加利用當沖工具與優惠活動， 將使資金運用更加靈活與彈性。