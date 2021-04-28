新北5校推「生科五月天」 聯手打造幼兒「夢想遊戲屋」

新北市中正國中今(28日)攜手三芝國中、 瑞芳國中、金山高中及樹人家商辦理「生科五月天」成果展， 展現花費超過半年時間打造完成的「夢想遊戲屋」 及各項趣味幼兒教具。

教育局長張明文表示，中正國中是新北市第1所將生活科技課程向下 延伸至幼兒教育的「D.School」，與三芝國中等4校組成D T策略聯盟發展「生科五月天」計畫，強調「五歲之前開始學」、「 月月有主題」、「天天動手做」，結合生科與幼教理念， 藉由發展幼兒五官肢體協調能力，培養幼兒設計及探索的樂趣。 學校資源向下延伸，不僅同步美化幼兒園設施， 更不定期辦理幼兒生活科技體驗課程。

5校師生打造的「夢想遊戲屋」 結合所有學齡前幼兒肢體發展的遊戲設施，舉凡投擲訓練手臂肌肉， 攀爬訓練腳部及握力等幼兒生活課程，都是遊戲屋設計的重點。 中正國中師生與幼兒們共同打造夢想遊戲屋主體， 並設計木製滑步車、立體九宮格等； 樹人家商師生則設計互動性多媒體課充滿童趣的教具作品及手工小青 蛙表演服等；金山高中師生設計平衡木蜻蜓、滾動毛毛蟲、 木工小車等；三芝國中師生設計彈珠台、下樓梯玩偶、 幼兒探索三面鏡等；瑞芳國中則設計幼兒手揉紙摺天燈課程等。

成果展現場除了展示夢想遊戲屋， 也由各校設攤讓幼兒們體驗各種各類趣味教具。 帶領幼兒一起設計的中正國中生科教師林東保說：「 所有老師看見孩子們熱愛學習的笑容，從遊戲中學習如何解決問題， 團隊合作及表現創意，所有辛苦都值得了！」

中正國中楊明源校長提到， 中正國中非營利幼兒園重視幼兒對生科與藝術創作的學習， 深受教師及家長歡迎，孩子對生活事物觀察後會產生好奇心、 進而動手探索，為了解決問題，會進一步設計工具或機關， 如何教導孩子「有深度的玩」 是一件非常有趣及值得思索的教育課題。幼兒園游雅芸老師也說， 幼兒園每個月都為孩子們安排一堂木工課程，從簡單的磨砂紙、 木槌的敲打到工具切割，一開始擔心孩子們會不會做不來， 但一學期之後，每個孩子都很享受動手做的樂趣！」 幼兒園家長阮詩婷則說：「 每次看到老師分享木工課程的照片都很驚喜， 孩子回家也會開心分享當天的成品。」

教育局表示，新北市建置9所推動史丹佛設計學院創新教育精神的「 D.School」，和41所學校多功能生活科技教學工坊（Te chshop＋）各自組成DT策略，推動學生提出創新構想， 進行校際資源共享與互助合作，推動生活科技教育。

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