台灣善牧擴大原鄉服務地 用立體書展現「部」一樣的故事

善牧基金會承接花蓮縣卓溪鄉原住民族家庭服務中心，擴大原鄉服務範圍。（左起為善牧花蓮光復中心督導鄭惠美、善牧基金會湯靜蓮執行長、善牧花蓮縣市... 善牧基金會承接花蓮縣卓溪鄉原住民族家庭服務中心，擴大原鄉服務範圍。（左起為善牧花蓮光復中心督導鄭惠美、善牧基金會湯靜蓮執行長、善牧花蓮縣市區主任曾梅玲）。（來源：善牧基金會）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）深耕原鄉卅年的天主教善牧基金會，今(4/28)日正式宣布承接花蓮縣卓溪鄉原住民族家庭服務中心，使善牧的服務範圍擴大至8個服務鄉鎮，涵蓋花蓮六成以上的地域面積；服務對象也從阿美族擴展至布農族、太魯閣族及賽德克族。

此外，有感於社會大眾對於原住民族的刻板印象，以及部族語失落，新舊世代無法交流傳承文化，善牧基金會與花蓮太巴塱部落的INA（媽媽）們一起工作，將祖先們留下來的生活智慧，加以紀錄保存，以利傳承。今年善牧更以立體書DIY、說故事的進階形式，分享部落生活樣貌，期望讓部落孩子與大眾都更認識阿美族文化，進而翻轉大眾對於原住民族的刻板印象。

善牧也同步推出費時一年籌畫的「Rayray no Tafalong你要回來了嗎?─手作立體書」及系列講座，搭配自5/2日起，分別在台東、屏東、台中、新竹與竹北等地的五場講座，邀請民眾動手做、聽故事，一同體驗太巴塱INA與族人的生活智慧。除可透過報名講座擁有立體書外，凡捐款1200元，也可索取限量立體書套組，限量300組送完為止。

善牧將舉辦五場立體書巡迴講座；捐款滿$1200還可索取限量立體書套組。（左起為善牧花蓮光復中心督導鄭惠美、善牧基金會湯靜蓮執行長、臺灣喜佳蔡敏智總經理、善牧花蓮縣市區主任曾梅玲）(圖片：善牧基金會提供）

執行長湯靜蓮修女表示，善牧自民國76年即在花東地區進行不幸少女救援工作。她表示，「我們深信必須以「扶植、陪伴的方式推動部落工作。」

善牧也鼓勵原鄉部落工作者成為專業的助人工作者以服務族人，「很欣慰看到經過30多年的摸索與努力，我們三個中心的原住民族社會工作者在尊重部落文化與貼近族人生活的前提下，發展出善牧獨有、原創的原鄉服務工作與方法，」執行長說。