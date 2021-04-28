宅食新經濟 香格里拉台北遠東國際大飯店香傳系列

香格里拉台北遠東國際大飯店看準「後疫情食代」新常態(New Normal)經濟，消費者用餐習慣改變，在家時間變多帶動宅食風潮，特別研發了「香傳系列」極品美食，首波登場的是紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬，在家料理簡單方便又美味，五星美食立即上桌，售價399元起至580元。即日起於飯店一樓The Cake Room、city’super四家分店同步開賣！訂購請洽 (02) 7700-3155。

香傳紅燒牛肉麵原是香格里拉台北遠東國際大飯店六樓李白居酒廊、一樓大廳茶軒及客房餐飲單點人氣冠軍，疫情前這道紅燒牛肉麵更是讓國外旅客驚豔台灣美食的代表滋味，多年來許多住宿賓客於入住期間品嚐後詢問是否能外帶當伴手禮，因此飯店餐飲團隊經過數個月近百次的研發試吃，將這道熱賣的紅燒牛肉麵做成常溫禮盒，方便顧客送禮或自用。除了牛肉麵，香格里拉台北遠東兩家中餐廳–香宮和上海醉月樓也分別推出香傳XO醬以及菌菇醬，主廚秘製風味是主婦們與忙碌上班族居家料理調味的秘密武器。即日起於飯店一樓The Cake Room與線上商店皆可購買。即日起至5月9日母親節檔期在city’super信義店A13、復興店、天母店、遠企店販售，開賣期間還特別舉辦試吃活動，4月17日與24日下午三點於city’super信義A13店、4月18日與25日下午三點於city’super復興店皆可品嚐到這款香傳紅燒牛肉麵，想嚐鮮的消費者千萬別錯過！

香傳紅燒牛肉麵

主廚嚴選甜嫩多汁、油花適中且具彈性與嚼勁的美國上等牛肋條，以獨家配方細火慢燉數小時，呈現絕佳風味與豐富口感。主廚特製精華湯底以古法自製香辣豆瓣醬等香料熬製超過8小時，蔬菜的清甜完全融入以牛骨及牛肉熬製的湯頭中，香醇濃郁，入口溫順。有別於市面上多數牛肉麵禮盒選用的細麵條，主廚搭配了Q彈爽滑的寬版麵條，吸附濃郁湯汁的寬麵更具口感與風味，暖心暖胃的經典好味道，隨時即食、隨想即享。每份580克，售價399元。

香傳XO醬

​來自連續三年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳，這款代表粵式風味的XO醬，是主廚用優質干貝、紅蔥頭、金華火腿及蝦米等食材手工煉製而成。嚴格把關十大製作流程以確保每種食材的風味完美呈現。每一口都吃得到干貝及蝦米的海味鮮香，並採用朝天椒作為提點尾韻的微辛辣感。一開罐香氣撲鼻，風味獨特！簡單拌麵、拌飯或是拌炒青菜、海鮮或肉類皆宜。現代人工作忙碌，下班如何快速備餐美味升級就靠這一罐！每罐165公克，售價580元。

香傳菌菇醬

不惜成本加入羊肚菌、牛肝菌、松茸、柳松菇、草菇、蘑菇等六種風味獨特且口感脆嫩的菌菇，以慢火熬製，將素蠔油的香味融入菌菇特有香氣中，為了提升口感，主廚特別將清脆滑嫩口感的柳松菇切成至多1.5公分大小的顆粒狀，不僅氣味清香且清爽不膩口。菇類更富含胺基酸、維生素、礦物質、高纖維、低脂肪與菌蛋白等營養價值，有益健康，是另一款料理好搭檔，拌飯佐餐或是拌炒各式蔬食、海鮮、肉類的不辣選擇。每份165公克，售價480元。

販售通路：

飯店一樓The Cake Room、飯店線上商店