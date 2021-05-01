Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉趙少康的國民黨改革案 難引台灣人共鳴

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/05/01 15:59
國民黨中常會28日邀請中廣董事長趙少康（後）以「團 結、奮鬥、救台灣」為題演講，會中趙少康呼籲國民黨 要團結。 （來源：中央社）

趙少康中常會演講 籲國民黨團結

國民黨中常會28日邀請中廣董事長趙少康（後）以「團 結、奮鬥、救台灣」為題演講，會中趙少康呼籲國民黨 要團結。 （來源：中央社） (來源 中央社)

中廣董事長趙少康前往國民黨中常會發表演說，同時為國民黨的改革提出藥方，不過，若是將重點放在黨主席和中常委如何產生，恐怕無法引起支持者的共鳴，因為體質再造後的國民黨，若是缺乏明確的路線主張，很難進行市場區隔，也難以和強調本土的民進黨互相對抗。

趙少康有政治謀略，擅長媒體操作，從他要重返國民黨的消息曝光後，一直是政壇和媒體關注的重點。由於光茫太過於外露，且多次將矛頭對準黨中央，導致黨內有不少人心存疑慮，趙少康在這樣的背景下，獲邀前往中常會闡述個人理念和主張。

趙少康一開始就表態，絕對不會參選黨主席，還強調報國之路不是只有一條。言下之意，他的目標就是參選總統，而在他以「和平、奮鬥、救台灣」為主軸發表演說的內容，除了將砲火對準民進黨政府外，特別提及黨主席、中常會改革等議題。

罵民進黨政府，頂多是讓選民不投給民進黨，趙少康也提出國民黨執政的八大主張，包括兩岸和平、社會正義等。不過，趙少康花了更多時間在處理國民黨改革的議題。

趙少康希望國民黨成為柔性政黨，執政時總統兼任黨主席，在野時要專任黨主席，此外，中常委人數下修扁平化，把台灣分成7個區域，黨代表各選一個共7個，黨團三長、黨主席推薦3人與直轄市長，約15人。

黨內解讀，趙少康主張的重點是在總統兼任黨主席部分，馬英九擔任總統時期，曾修改黨章，首度在國民黨的黨章出現相關規定，但到了韓國瑜要選總統 ，吳敦義擔任黨主席時，因為權力之爭，刪除「總統兼黨主席」條款，現在趙少康又想要重新修改回來，更是著眼於自己若能選上總統後，也能將黨中央的大權一把抓。

總統兼任黨主席，攸關黨政分際的爭議，對政治運作相當重要，不過，民眾更關心的是總統和執政作為，至於執政黨的黨主席是誰，一般不會特別關心。例如，蔡英文擔任總統時期，有一段時間是由卓榮泰擔任民進黨主席，但各界仍將焦點放在蔡總統身上。

一般選民對黨主席沒有特別感受外，更不用說中常委，這只是政黨內部決策機制下的職位，由哪些人來擔任？以及產生方式為何？民眾更沒有感覺。

國民黨中央給了趙少康一個舞台，但他只處理國民黨權力的部分，卻在爭取更多支持者未著墨太多，即便國民黨能因此調整權力結構和黨政運作方式， 對於如何和台灣更多連結的論述，一樣仍在原地打轉，爭取不到更多選民的認同感。

（作者李平華，資深媒體人）
趙少康
國民黨
改革

相關新聞

台鐵局長懸缺三月塵埃落定 副局長杜微上任
台鐵局長懸缺三月塵埃落定 副局長杜微上任
2021/04/20 21:18
〈時評〉促轉會應訂出解散時間 讓轉型正義回到正軌
〈時評〉促轉會應訂出解散時間 讓轉型正義回到正軌
2021/04/15 09:30
游盈隆：蔡英文太魯閣號事件談話「冰冷、抽象」又搞錯方向
游盈隆：蔡英文太魯閣號事件談話「冰冷、抽象」又搞錯方向
2021/04/08 14:29
〈時評〉疫苗政治學
〈時評〉疫苗政治學
2021/03/27 09:24
【更新-影片】大巨蛋工地鋼筋掉落路面　北市府要求台灣遠雄暫停施工•包商罰9萬元
【更新-影片】大巨蛋工地鋼筋掉落路面　北市府要求台灣遠雄暫停施工•包商罰9萬元
2021/03/10 17:23

更新時間 : 2021-05-01 19:04 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號
【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號