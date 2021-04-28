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【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性　侯友宜：全校停課至5月5號

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/28 15:52
林口康橋學校2名學生確診武漢肺炎，新北市長侯友宜善意提醒中央，疫情調查時效要更迅速、擴大採檢對象且數量要充足。

林口康橋學校2名學生確診武漢肺炎，新北市長侯友宜善意提醒中央，疫情調查時效要更迅速、擴大採檢對象且數量要充足。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新北市長侯友宜今（28）日下午表示，中央告知林口康橋國際學校有2名學生武漢肺炎相關篩檢陽性，地方已前往擴大篩檢193人，並要求自主健康管理。即刻起，該校採取遠距離教學至5月5日。

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華航機師疫情再擴大，衛福部擴大採檢相關接觸者，除了已確診的機師外，又驗出3名機師核酸檢測皆為陰性，但血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性，顯示可能曾染疫但未被發現；而其中一名抗體陽性的機師之2名子女昨（28）日晚間二採結果也出爐，皆呈抗體陽性，CT值偏高。

侯友宜今天下午對外宣布，並一再強調此事嚴肅性，不能輕忽，在193人採檢結果沒出來前，林口康橋立即停止到校上課，改採取遠距教學，直到5月5號為止。

新北市衛生局長陳潤秋表示，林口康橋學校這2名學生分屬不同年級、不同班級，血清抗體呈現陽性，不過，幾乎沒有傳染力。

侯友宜表示，環保局已於今日下午1點展開校外環境消毒、學校於上午已陸續進行校內消毒，在學生離開後也會進行大規模的室內消毒。目前先停課一週讓接觸者好好採檢，同時以最嚴謹方式維護所有孩子的健康。
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更新時間 : 2021-04-28 20:02 GMT+08:00

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