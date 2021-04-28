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台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/28 14:55
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增3例本土和3例境外移入武漢肺炎確定病例。（示意圖／Getty Images）

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增3例本土和3例境外移入武漢肺炎確定病例。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增3例本土和3例境外移入武漢肺炎確定病例；本土個案中，有1例(案1112)為早前境外移入個案之家人，2例(案1113、案1114)為昨(27)日公布的華航血清抗體陽性機師之同住家人。另新增3例境外移入個案。

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指揮中心表示，案1112為本國籍70多歲男性，為加拿大境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因哥哥（案1068）居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於嫂嫂（案1106）居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值26)。

已初步掌握案1112的接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動史（如下圖），提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人

指揮中心指出，案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布華航血清抗體陽性另一機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心表示，案1114為本國籍40多歲女性，同為昨日公布華航血清抗體陽性機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。

案1114之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

指揮中心指出，依據目前調查結果，COVID-19在社區傳播的風險很低，惟為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，同時保護其周邊的親友。

台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人另外，國內亦新增3例境外移入確定病例，自印尼(案1115、案1116)及印度(案1117)入境。

指揮中心表示，案1115、案1116為印尼籍20多歲女性及20多歲男性，今(2021)年4月11日一同來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行居家檢疫，期間並無症狀；4月26日檢疫期滿後，經校方安排專車至醫院採檢，於今日確診(案1115：Ct值32；案1116：Ct值30)。已掌握2人同車接觸者15人，均有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1117為本國籍30多歲男性，去(2020)年2月至印度工作，今年4月13日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月24日出現輕微咳嗽症狀，隔日因腹瀉及發燒，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。個案發病前2日為居家檢疫期間，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

截至目前國內累計1,116例確診，分別為987例境外移入，82例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,050人解除隔離、54人住院隔離中。
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更新時間 : 2021-04-28 20:02 GMT+08:00

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