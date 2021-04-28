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台灣裔美國籍女科學家徐若冰　獲提名任國防部研發暨工程次長

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/28 14:37
在台灣出生的徐若冰（圖）4月27日獲拜登提名為國防部研發暨工程次長（圖片翻攝自www.army.mil）

在台灣出生的徐若冰（圖）4月27日獲拜登提名為國防部研發暨工程次長（圖片翻攝自www.army.mil）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國總統拜登27日提名在台灣出生的徐若冰為國防部研發暨工程次長，若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。也是第二位出任國防部次長的女性。

中央社報導，拜登周二公布多項人事案，其中包括在台北出生，曾擔任美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長的徐若冰（Heidi Shyu）出任國防部研發暨工程次長。拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。

徐若冰祖父為前空軍副總司令徐康良，徐若冰在美求學長大後投入科學領域，曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案。

盧沛寧父母戰後自中國移居台灣，1950年代赴美留學後移民當地，盧沛寧出生於新澤西州，大學時就讀哈佛法學院，是美國前總統歐巴馬哈佛時期的同學，歐巴馬任內盧沛寧出任白宮內閣秘書長。

截至目前為止，多位台裔美人已入主或可望進入白宮任職。3月初白宮公布有台灣人血緣的混血美國哥倫比亞大學教授吳修銘（Tim Wu）出任白宮國家經濟委員會，擔任總統拜登的科技與競爭政策特別助理。
徐若冰
盧沛寧

更新時間 : 2021-04-28 20:02 GMT+08:00

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