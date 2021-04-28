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不知會議有直播..... 巴西經濟部長驚吐「中國人發明新冠肺炎」

葛德斯在會議中指中國疫苗不如美製疫苗，同日，俄羅斯的國產疫苗Sputnik V甚至未通過巴西衛生部藥證許可上市。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/28 12:40
圖為巴西民眾施打中國科興疫苗。（美聯社）

圖為巴西民眾施打中國科興疫苗。（美聯社）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）27日在當地一場衛生會議上，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）說出「中國發明了SARS-CoV-2病毒」，接著又批在巴西已開打、中國研發的新冠疫苗「不如美國製疫苗來得有效」，不過，葛德斯不知道他的這番「肺腑之言」，正透過直播放送出去，也很快被當地媒體報導出來。

《巴西人報導》，葛德斯當時在會議上強調民間企業的效率高於國營事業單位，也因此力挺歐美藥廠製造的新冠疫苗，不過，他並不知道這場會議正透過衛生部的社群平台直播放送。而就在他以為是閉門會談而真實呈現他對中國的看法後，一位官員嚇得趕緊提醒葛德斯會議「直播中」。據說，葛德斯會後有要求把這場直播影片刪掉。

世界衛生組織今年派遣專家小組赴中國調查新冠肺炎起源並於3月底發布報告，不過報告未清楚交代病毒怎麼來以及如何傳染給人類。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）只說不排除所有疫源的可能性，「要進一步研究」。

根據John Hopkins的數據，巴西迄今累計有逾1444萬人確診，累計39.5萬人染疫身亡。中央社報導自今年1月17日以來，巴西有3025萬9475人接種第1 劑疫苗，占總人口14.29%，1398萬9783人接種第2劑疫苗，占總人口6.61%。施打疫苗人口八成使用中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的Coronavac疫苗，但效果備受質疑。今年3月巴西政府才宣布採購一億劑美國AZ疫苗但分期到貨。至於俄羅斯的國產疫苗Sputnik V，則未通過巴西衛生部藥證許可上市。
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更新時間 : 2021-04-28 20:02 GMT+08:00

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